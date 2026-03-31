Coca-Cola startet Kampagne „Aus Österreich für dich“

Unter dem Leitgedanken „Aus Österreich für dich“ startet das Coca-Cola System in Österreich eine neue Kampagne, die die Menschen hinter der Marke in den Mittelpunkt stellt. Ziel der Initiative ist es, die lokale Produktion, Vermarktung und den Vertrieb des Getränkesortiments hervorzuheben und die regionale Verwurzelung des Unternehmens zu betonen.

Sieben Mitarbeiter im Fokus

Im Zentrum der Kampagne stehen sieben Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Funktionen. Sie sollen exemplarisch die Vielfalt und Stärke des Coca-Cola Systems in Österreich widerspiegeln und persönliche Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben. Die Protagonisten kommen unter anderem aus Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik, Servicetechnik, Marketing und Verkauf. Wolfgang Weixelbaumer, Country Manager der Coca-Cola Company in Österreich, hebt hervor: „Mit der neuen Kampagne zeigen wir, dass Coca-Cola nicht nur eine globale Marke ist, sondern seit vielen Jahrzehnten eine starke österreichische Verankerung hat. Unsere Mitarbeiter sind das Herz unseres Systems – ihre Geschichten machen unsere Marke greifbar und authentisch.“

Historische und wirtschaftliche Verankerung

Coca-Cola ist seit 1929 in Österreich aktiv und beschäftigt heute über 900 Menschen im heimischen System. Rund 350 Mitarbeiter arbeiten im Produktionszentrum im burgenländischen Edelstal, wo vier von fünf Getränken für den österreichischen Markt abgefüllt werden. Das Unternehmen arbeitet zudem mit zahlreichen lokalen Partnern zusammen und sichert damit tausende Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mirela Toljan Jakomin, General Manager von Abfüllpartner Coca-Cola HBC Österreich, betont: „Diese Kampagne macht jetzt deutlich sichtbar, was oft im Hintergrund bleibt: die Menschen, die täglich mit ihrem Einsatz dazu beitragen, dass Coca-Cola in Österreich für Österreich entsteht.“

Menschen hinter der Marke

Einer der Protagonisten ist Wolfgang Tammegger, Verkaufsleiter für Kärnten. Seit 1988 Teil von Coca-Cola HBC Österreich, hat er verschiedene Positionen im Unternehmen durchlaufen, vom LKW-Fahrer bis zur Führungsrolle. Tammegger sagt: „Es ist eine Ehre für mich, Teil dieser Kampagne zu sein – ich sehe es als besondere Anerkennung für meinen jahrzehntelangen Einsatz und Ausdruck des starken Teamgeists, der uns bei Coca-Cola prägt.“ Die Kampagne zeigt, dass Coca-Cola nicht nur Produkte, sondern auch Geschichten der Mitarbeiter präsentiert, die das Unternehmen prägen.

Breite Umsetzung und digitale Sichtbarkeit

Die Online-Kampagne wird Ende März auf digitalen Kanälen gestartet und soll so die Geschichten der Mitarbeiter einem breiten Publikum zugänglich machen. Zusätzlich können die Stories auf der Unternehmenswebsite nachgelesen werden. Für die zweite Jahreshälfte ist eine österreichweite Print- und Out-of-Home-Kampagne geplant. Die Kampagne wurde in Österreich von WPP / mSTUDIO unter der Leitung von Martin Distl in enger Kooperation mit dem Kreativteam rund um Ralph Seda, Christian Ruff und Michael Mesaric entwickelt und produziert. Die Umsetzung in den Medien erfolgte in Abstimmung mit EssenceMediacom, während der Fotograf Konstantin Reyer die visuelle Umsetzung übernahm.

(PA/red)