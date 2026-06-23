Wer selbst nicht recherchiert, findet bei uns

Es dauert 50 Minuten – wie wir seit heute Vormittag wissen –, bis der Standard die Exklusiv-Information, wie viele Seher ServusTV beim Fußball-WM-Match Österreich gegen Argentinien erreichen konnte, von uns übernimmt.

Um 9:50 Uhr brachte ExtraDienst dies exklusiv. Im Standard brauchte es bis 10:40 Uhr, bis die Meldung – natürlich ohne Zitierung – übernommen war. Freilich garniert mit einem Vermerk, den der ExtraDienst gesondert recherchierte und auf den der Standard wohl ohne uns nicht gekommen wäre:

Nämlich, dass ServusTV bei Österreich gegen die Türkei 2,44 Millionen verbuchen konnte. Und das der ServusTV-Höchstwert war.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie schamlos sich der Standard kostenfrei bei unseren Exklusiv-Informationen bedient.

Dabei würde es nur eines Halbsatzes bedürfen. Der lautet: „Wie ExtraDienst.at berichtete“. Aber selbst dafür sind sich die beim Standard, der sogenannten „Qualitätszeitung“ zu gut…

Der Kurier brachte die Meldung übrigens vier Minuten nach dem Standard, Heute brachte sie um 11:27 Uhr.