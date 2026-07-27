Trump tritt bei Presse-Gala mit Kritik an US-Medien auf

Drei Monate nach einem Schussvorfall bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtpresse in Washington ist die Veranstaltung am Freitagabend (Ortszeit) nachgeholt worden. Wegen des Zwischenfalls galten beim Festabend erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Die Gäste mussten beim Einlass zusätzliche Kontrollen passieren. Neben dem Ausweis war ein personalisierter QR-Code erforderlich. Vor und im Veranstaltungsort waren zudem verstärkt Polizeikräfte im Einsatz. Der Zugang zum Ballsaal erfolgte erneut über Sicherheitsschleusen mit Metalldetektoren. US-Präsident Donald Trump trat bei der Veranstaltung ohne Begleitung von First Lady Melania Trump auf.

Trump richtet Kritik an Medien

In seiner Rede stellte Trump vor allem seine Kritik an US-Medien in den Mittelpunkt. Der Republikaner warf Medienunternehmen wiederholt vor, sogenannte „Fake News“ zu verbreiten, und kritisierte damit aus seiner Sicht fehlerhafte oder verzerrte Berichterstattung. Gleichzeitig äußerte er auch Anerkennung für die Arbeit von Journalisten. Er betonte jedoch, dass Medienunternehmen von seiner öffentlichen Präsenz profitierten. In dem Hotel in Washington sagte er vor den anwesenden Journalisten: „Wenn ich weg bin, seid ihr alle pleite.“ Das Geschäftsmodell der US-Medien sei ohne ihn gefährdet, argumentierte Trump. Der Präsident erklärte zudem, die Medien würden unterschätzen, welchen Nutzen sie durch die Aufmerksamkeit hätten, die er erzeuge. Zugleich sagte er, ihm lägen die Medien sehr am Herzen.

Verhältnis zwischen Trump und Medien angespannt

Trump ist seit Jahren für seine scharfe Kritik an US-Medien bekannt. Immer wieder hat er die Berichterstattung über seine Person und seine Politik angegriffen. Zudem ging er in mehreren Fällen juristisch gegen Medienberichte vor, die er als falsch oder ungerechtfertigt ansah.

Absage des ursprünglichen Termins

Der ursprüngliche Gala-Abend Ende April musste nach einem Zwischenfall in einem anderen Washingtoner Hotel abgebrochen werden. Ein bewaffneter 31-Jähriger hatte damals eine Sicherheitsschleuse überwunden und war in Richtung Veranstaltungsbereich vorgedrungen. Den Ballsaal erreichte er nicht, jedoch fielen Schüsse. Ein Sicherheitsbeamter wurde getroffen. Trump und weitere Ehrengäste wurden von Personenschützern aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Tradition der Washingtoner Pressevereinigung

Das Gala-Dinner wird einmal jährlich von der Journalistenvereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten organisiert. Zu dem Festabend werden Vertreter des Weißen Hauses sowie weitere bekannte Gäste eingeladen. Die Veranstaltung findet seit mehr als 100 Jahren statt und gilt als eine der traditionsreichsten Zusammenkünfte von Politik und Medien in Washington.

(APA/red)