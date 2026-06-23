ED-Exklusiv: ServusTV landet einen Quoten-Volltreffer

Österreichs Gebührenzahler waren nicht besonders „amused“ darüber, dass sie das größte Match aller Zeiten ihrer Nationalmannschaft nicht auf jenem Sender, für den sie Haushaltsabgabe zahlen – sprich, dem ORF –, anschauen durften, sondern auf ServusTV.

Und dass die sich – um teures Geld – die Rechte sicherten, machte sich gestern bezahlt:

2,23 Millionen Zuseher als Spitzenwert – das ist eine wahrhaftig gigantische Zahl.

Damit konnte ServusTV 70 Prozent Reichweite bei der Zielgruppe 12+ und 80 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen erreichen.

Doch es war nicht die höchste Zahl, die ServusTV bei einem Fußball-Match verbuchen konnte. Denn rund 2,44 Millionen Zuseher sahen zu Spitzenzeiten das Match Österreich gegen die Türkei.

ServusTV ist jedenfalls auch zu seiner tolle Studioarbeit und den hervorragenden Moderatoren zu ihrer Fußball-WM-Performance zu gratulieren…