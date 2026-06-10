Warum Sport-Audiences mehr sind als nur Fans

Große Sportevents wie die Fußball-WM schaffen besondere Aufmerksamkeit. Über Wochen hinweg verfolgen Menschen Spiele, informieren sich über Teams, diskutieren Ergebnisse und fiebern gemeinsam mit. Für Marken entsteht dadurch ein relevantes Kommunikationsumfeld – vor allem dann, wenn neben dem Sportereignis selbst auch die Interessen und Nutzungsmotive der Zielgruppen berücksichtigt werden.

Rund um die Fußball-WM 2026 bietet RTL AdAlliance unterschiedliche Anknüpfungspunkte im Portfolio: von klaren Fußball- und WM-Umfeldern bis hin zu Formaten, die das Turnier redaktionell aufgreifen. Dazu zählen unter anderem „Der Doppelpass“ auf SPORT1, das tägliche WM-Update „WM Aktuell“ und „WM 2026“auf krone.tv. Ergänzend entstehen WM-Bezüge in Formaten wie „Deutschland am Morgen“ und „Punkt 12“. So können Marken sowohl im direkten Sportkontext als auch in begleitenden News-, Service- und Magazin-Umfeldern sichtbar werden.

Sportaffine Audiences gezielt erreichen

Relevante Umfelder sind nur ein Teil der Mediaplanung. Wer mit seiner Brand sportaffine Zielgruppen erreichen möchte, braucht auch eine klare Audience-Logik. Genau hier setzen die Smart Audiences an: Sie machen Zielgruppen nach Interessen, Affinitäten und soziodemografischen Merkmalen planbar – einheitlich, skalierbar, datenschutzkonform und zukunftssicher. Grundlage dafür sind unter anderem Broadcast-Daten, adressierbare Daten, kontextbezogene Daten und geografische Daten.

Gerade im Umfeld der Fußball-WM wird diese Logik greifbar: Die saisonale Audience „Football Fan“umfasst Menschen, die die WM verfolgen, sich weltweit für Fußball interessieren, Fußball-Dokumentationen konsumieren oder selbst Fußball spielen. Weiter gefasst beschreibt die Audience „Sports Fan“ sportbegeisterte Menschen, die Sportnachrichten verfolgen, regelmäßig Sportveranstaltungen besuchen und Interesse an internationalen Sportevents zeigen.

„Sport ist kein einheitliches Zielgruppenfeld. Zwischen Fußballfans, klassischen Sportfans, aktiven Fitness-Enthusiast:innen und gesundheitsbewussten Zielgruppen liegen unterschiedliche Interessen, Nutzungsmotive und Kontaktchancen. Mit den Smart Audiences machen wir diese Unterschiede für die Mediaplanung nutzbar“, erklärt Ricarda Lederle, Multichannel Sales Director National & International, RTL AdAlliance in Österreich.

Über die WM hinaus reicht Sportinteresse weit in Fitness-, Gesundheits- und Wellbeing-Themen hinein. „Sports & Fitness Addict“ steht für Menschen, die regelmäßig Sport treiben und sich mit Training, Ernährung, Wellness, gesunden Lebensmitteln sowie Gesundheit und Wohlbefinden beschäftigen. „Everyday Health Explorer“ erweitert diesen Blick auf gesundheitsbewusste Zielgruppen, die sich proaktiv mit Ernährung, Wellness, Prävention und gesunden Gewohnheiten auseinandersetzen.

So wird Kommunikation im Sportumfeld gezielter planbar: vom aktuellen WM-Moment über klassische Sportfans bis hin zu aktiven Fitness- und Health-Zielgruppen. RTL AdAlliance zeigt damit, wie vielfältig Sport-Audiences im Total-Video-Umfeld gedacht und für Marken erreichbar gemacht werden können.

Mehr zu den Smart Audiences hier: Smart Audiences | RTL AdAlliance Austria



Alternative Sichtbarkeit während der WM

Auch abseits des Fußball-Hypes bietet die WM kommunikative Chancen: Mit der WM-freien Zone können klassische TV-Spots während des Turnierzeitraums vom 11. Juni bis 19. Juli zwischen 18:00 und 06:00 Uhr in alternativen Programmumfeldern über die Sender der RTL AdAlliance platziert werden – für Marken, die bewusst nicht im direkten Fußball-Kontext präsent sein möchten.

(Entgeltliche Einschaltung)