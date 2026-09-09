Die UEFA Champions League ist zurück!

Die neue Saison der UEFA Champions League ist gestartet. Mit dem LASK ist heuer wieder eine österreichische Mannschaft in der Königsklasse vertreten. Letzte Saison gelang es Paris Saint-Germain, den Titel zu verteidigen. Wer kann sich in der Spielzeit 2026/27 den Henkelpott sichern?

Vier LASK-Spiele in der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Der Doublesieger aus Linz schaffte im UEFA Champions League Playoff durch das „Wunder von Linz“ gegen Celtic Glasgow tatsächlich den Sprung in die Königsklasse. Am Dienstag startete die Mannschaft von Didi Kühbauer gegen AEK Athen live und exklusiv bei Sky in die neue Champions-League-Saison.

Doch damit geht es für die Linzer erst richtig los: Sky zeigt in der Ligaphase drei weitere Spiele des LASK live & exklusiv. Am 4. Spieltag empfängt der LASK zuhause Slovan Bratislava mit dem ehemaligen ÖFB-Teamspieler Kevin Wimmer. In der darauffolgenden Runde steht das Duell der Oberösterreicher auswärts bei Bodø/Glimt an. Und am 7. Spieltag gibt es live & exklusiv die Partie des LASK bei Rekordsieger Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu zu sehen.

Viele Spitzenspiele der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky

Fans des internationalen Fußballs dürfen sich nicht nur auf vier Partien des LASK, sondern auch auf viele internationale Topspiele freuen. Am 1. Spieltag zeigte Sky unter anderem die Partie Real Madrid – Inter Mailand. In der 2. Runde empfängt Manchester City den Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ist eine Woche später gegen den FC Barcelona gefordert, während sich der FC Bayern mit dem FC Arsenal misst. Der 6. Spieltag hat mit Barcelona – Man City und Arsenal – Real Madrid gleich zwei Weltklassespiele im Angebot. Und nach der Winterpause können Fans unter anderem dem Duell Inter Mailand gegen den FC Liverpool entgegenfiebern.

Sky zeigt in der Saison 2026/27 185 Spiele der UEFA Champions League inklusive des Finales und 323 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live und ist damit die Heimat der UEFA-Klubwettbewerbe!

(Entgeltliche Einschaltung)