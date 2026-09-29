KURIER ROMY 2026: Ein Preis für die Stars aus Film und Fernsehen

Es sind Geschichten, die berühren, Schauspielerinnen und Schauspieler, die begeistern, und TV-Momente, die lange in Erinnerung bleiben: Die KURIER ROMY würdigt die Vielfalt und Qualität des deutschsprachigen Films und Fernsehens. Auch 2026 bringt der KURIER die Stars der Branche zusammen, um jene Persönlichkeiten ins Rampenlicht zu rücken, die das Publikum bewegen und die Medienlandschaft prägen.

Die Nominierten in acht Kategorien wurden am 11. September in der Wiener Hofburg präsentiert. Von Schauspiel über Show und Unterhaltung bis zu Information, Journalismus und Sport reicht das Spektrum. Mit dabei sind internationale Größen wie Sandra Hüller, Heidi Klum, Elyas M’Barek und Christoph Maria Herbst ebenso wie heimische Publikumslieblinge, darunter Elke Winkens, Robert Stadlober, Simone Stribl, Melissa Naschenweng und Marko Arnautović.

Das Publikum entscheidet

Die KURIER ROMY ist mehr als eine Auszeichnung für herausragende Leistungen. Sie ist auch ein Zeichen der Wertschätzung durch das Publikum. Denn wer eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nimmt, bestimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst. Das Online-Voting auf www.romy.at läuft noch bis 13. Oktober, 12 Uhr.

„Die KURIER ROMY ist ein Zeichen dafür, welche Film- und TV-Persönlichkeiten die Menschen im deutschsprachigen Raum besonders bewegen“, sagt Richard Grasl, Geschäftsführer des KURIER. Gerade angesichts der rasanten Veränderungen in der Medienlandschaft sei es wichtig, herausragende Leistungen vor und hinter der Kamera sichtbar zu machen und gemeinsam mit dem Publikum zu würdigen.

Kitzbühel wird zur Bühne der Stars

Am 27. November wird Schloss Kaps in Kitzbühel erneut zum Schauplatz der glanzvollen Gala. In der eigens errichteten KURIER ROMY Hall werden rund 600 Gäste aus Film, Fernsehen, Kultur und Medien erwartet. Durch den Abend führen Fanny Stapf und Giovanni Zarrella. Der ORF überträgt die Gala live zeitversetzt in ORF 2 und auf ORF ON.

Mit der Fortsetzung der Partnerschaft mit dem Filmfestival Kitzbühel und Kitzbühel Tourismus wird die Region auch 2026 zum Treffpunkt der Filmbranche.

(Entgeltliche Einschaltung)