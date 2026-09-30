Sichtbar im entscheidenden Moment: So erreicht die Tourismusbranche ihre Zielgruppen

Die Entscheidung für den nächsten Urlaub beginnt oft mit der richtig platzierten Inspiration, einem emotionalen Spot oder dem ersten Eindruck eines Hotels. Genau darin liegt die Stärke von Bewegtbild: Es transportiert Emotionen und macht mögliche Urlaubserlebnisse schon vor der Buchung greifbar. Besonders auf dem Big Screen im Wohnzimmer entsteht eine Aufmerksamkeit, die andere Werbeumfelder oft nicht erreichen. Für Tourismusunternehmen ist Bewegtbild deshalb ein besonders wirkungsvolles Instrument, um potenzielle Reisende zu erreichen.

Das Beste aus zwei Welten

RTL AdAlliance verbindet mit einem ganzheitlichen Total-Video-Ansatz die Reichweite und emotionale Wirkung von TV mit den präzisen Targeting-Möglichkeiten digitaler Kanäle. Zielgruppen lassen sich gezielt aktivieren und anhand ihrer Interessen und Eigenschaften identifizieren, etwa reiseaffine Personen oder kaufkräftige Haushalte. Die Werbebotschaft wird dadurch dort ausgespielt, wo die Wahrscheinlichkeit einer Reisebuchung besonders hoch ist. So können Tourismusunternehmen entlang der gesamten Customer Journey in hochwertigen TV-, Streaming- und digitalen Videoumfeldern präsent sein und potenzielle Reisende von der Inspiration bis zur Buchung begleiten.

„Kaum ein Medium eignet sich so gut wie Bewegtbild, um zu inspirieren, Vertrauen zu schaffen und letztlich den Impuls zur Buchung zu geben“, betont Janine Printschler, Advertiser Sales Manager National & International bei RTL AdAlliance in Österreich.

National oder international Reisende ansprechen

Das Total-Video-Portfolio der RTL AdAlliance umfasst mehr als 100 TV-Sender in Europa, die Streaming-Plattform RTL+ sowie 5.000 Premium-Websites. Mit über 150 Millionen täglichen TV-Zuseher:innen und mehr als 4 Milliarden Ad Impressions pro Monat erreicht RTL AdAlliance mehr als 90 Prozent der Europäer:innen. Zum Portfolio zählen große TV-Marken wie RTL, VOX, Sky Sport Austria und die Streaming-Plattform RTL+ sowie führende internationale Media Brands wie ITV, M6, RAI, France.tv, Videoland oder CTV-Angebote wie Samsung TV Plus.

Nationale und länderübergreifende Kampagnen werden individuell auf Zielgruppe, Budget und Märkte abgestimmt. Janine Printschler begleitet Kund:innen dabei als zentrale Ansprechpartnerin in Wien von der Planung bis zur Umsetzung.

RTL AdAlliance

Janine Printschler, Advertiser Sales Manager

National & International

Tel.: +43 1 36780408041

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(Entgeltliche Einschaltung)