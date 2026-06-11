Wahl zum ORF-Generaldirektor heute

Am Küniglberg im ORF-Stiftungsrat begann die Sitzung um 10 Uhr mit dem üblichen organisatorischen Ablauf und einer ersten Ansprache des Vorsitzenden Heinz Lederer.

Die neun Bewerber für die Generaldirektion wurden anschließend in einer ausgelosten Reihenfolge für die Hearings festgelegt:

Kathrin Zierhut-Kunz Petra Höfer Clemens Pig Eva Schütz Johannes Larcher Markus Breitenecker Robert Altenburger Lisa Totzauer Sonja Sagmeister

Für den Posten des Generaldirektors ist eine Mehrheit von 18 Stimmen nötig.

Parallel soll nach der Wahl die künftige Direktionsstruktur des ORF festgelegt werden. Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer betont Transparenz und rechtliche Korrektheit des Verfahrens, während Stiftungsrat Peter Westenthaler die Wahl als „Inszenierung“ kritisiert und eine Anfechtung ankündigt. Beobachter rechnen mit einer möglichen Stichwahl, wahrscheinlich zwischen Pig und Breitenecker.

Nachdem nach über fünfeinhalb Stunden das Hearing der vierten von neun Kandidaten anfängt, ist klar, dass die Sitzung wohl länger dauern wird als geplant.

(red)