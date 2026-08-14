Meta sperrt 750.000 Jugend-Accounts

Meta hat in Australien seit Einführung des Social-Media-Verbots für unter 16-Jährige mehr als 750.000 Konten gesperrt. Nach Angaben des US-Konzerns entfallen rund 460.000 davon auf Instagram und mehr als 290.000 auf Facebook.

Bei den gesperrten Accounts handelt es sich laut Meta um Konten von Nutzerinnen und Nutzern, die das Unternehmen auf Basis eigener Prüfungen als jünger als 16 Jahre eingestuft hat. Die Altersüberprüfung bleibt dabei eine Herausforderung. Meta setzt unter anderem künstliche Intelligenz ein, um Profile, Beiträge, Kommentare und Bildunterschriften auf Hinweise zum Alter zu analysieren.

Zudem wurden die Systeme verbessert, die verhindern sollen, dass gesperrte Nutzerinnen und Nutzer einfach neue Accounts anlegen.

Gleichzeitig wird die Wirksamkeit des Verbots zunehmend diskutiert. Untersuchungen zeigen, dass zahlreiche Jugendliche weiterhin Zugang zu sozialen Netzwerken haben, indem sie die Altersbeschränkungen umgehen.

Australien hatte am 10. Dezember 2025 als erstes Land weltweit ein generelles Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. Die Regierung begründete den Schritt unter anderem mit dem Schutz vor Cybermobbing und verstörenden Inhalten. Auch mehrere europäische Länder prüfen ähnliche Regelungen, darunter Österreich.

APA/Red.