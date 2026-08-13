ORF trennt sich von Mitarbeiter

Im ORF sorgt die fristlose Kündigung eines langjährigen Mitarbeiters für Aufsehen. Der Mann, Harald P., war früher auch in der ORF-Generaldirektion tätig und soll über längere Zeit interne Informationen an Journalisten weitergegeben haben.

Nach Angaben mehrerer ORF-Insider soll er dafür ein anonymisiertes Mobiltelefon verwendet haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, Informationen über interne Vorgänge und angeblich gezielte Vorwürfe gegen ORF-Direktoren weitergeleitet zu haben.

Der Mitarbeiter galt dem Bericht zufolge innerhalb des ORF als Verbindungsmann zur ÖVP. Nach monatelangen forensischen Untersuchungen soll seine mutmaßliche Tätigkeit intern nachvollzogen worden sein.

Mehrere ORF-Quellen bestätigten gegenüber oe24, dass der Mitarbeiter daraufhin fristlos gekündigt worden sei. Eine offizielle Stellungnahme des ORF zu den konkreten Vorwürfen liegt in dem Bericht nicht vor.

Red.