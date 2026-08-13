Valeskini verlässt Krone und Mediaprint

Gerhard Valeskini verlässt Ende September die Geschäftsführung der Mediaprint. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt sein Ausscheiden „auf eigenen Wunsch“. Seine Nachfolge übernimmt Clemens Schwaiger, der künftig für die Vermarktungsbereiche der „Krone“ verantwortlich sein wird.

Schwaiger bildet die Mediaprint-Geschäftsführung gemeinsam mit Richard Grasl, der für die Vermarktungsbereiche des „Kurier“ zuständig ist, und Michael Tillian, der die Service- und Dienstleistungsbereiche verantwortet.

Auch innerhalb der „Krone“-Gruppe hat Schwaiger eine neue Führungsrolle übernommen. Seit 1. Juli 2026 ist er dort Hauptgeschäftsführer. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die Beschleunigung des digitalen Wachstums und der Ausbau des Neugeschäfts. Tillian bleibt für die Finanzen der „Krone“-Gruppe verantwortlich.

Laut „Standard“-Journalist Harald Fidler soll Valeskini die neue Aufgabenverteilung im Management unter dem neuen CEO Schwaiger kritisch gesehen haben. Eine offizielle Begründung für seinen Abgang wurde jedoch nicht genannt.

Valeskini war neun Jahre lang Geschäftsführer der „Krone“ und sechs Jahre in der Geschäftsführung der Mediaprint tätig. 2022 wurde er vom Branchenmagazin „Journalist“ zum „Medienmanager des Jahres“ ausgezeichnet.

Red.