Vorarlberger Kreativagentur bedeckt sich mit Ruhm

Seit Februar ist die Feldkircher Agentur Ruhm etc. am Markt – und hat in den ersten sieben Monaten bereits sichtbare Erfolge erzielt. Gründer Oliver Ruhm, seit 25 Jahren in der Branche, setzt mit seinem vierköpfigen Team auf „funktionierende und kontinuierlich lernende Marken für eine digital geprägte Welt“.

Silber beim Kreativpreis

Beim Vorarlberger Kreativpreis holte Ruhm etc. Silber in der Kategorie Digital. Prämiert wurde die KI-basierte Website für die Lovely Systems GmbH.

Auftrag aus St. Gallen

Gleichzeitig gelang der internationale Einstieg: Gemeinsam mit dem Designbüro TGG gewann Ruhm etc. den mehrstufigen Pitch für die Velo-Kampagne der Stadt St. Gallen. Die Initiative zur Förderung nachhaltiger Mobilität läuft über sieben Jahre. Ruhm etc. ist für Strategie und Konzeption verantwortlich, TGG für die grafische Gestaltung.

Auch die eigene Firmenphilosophie setzt auf Dauer. Unter dem Schlagwort „Brand Kaizen“ betreut die Agentur Kanzleien, IT-Unternehmen, Beratung, Gewerbe und Handwerk. „Eine gute Grundlage für weiteres Wachstum“, resümiert Ruhm

(PA/red)