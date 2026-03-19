viagogo präsentiert KI-gestütztes Tool

Der Ticketmarktplatz viagogo hat den „Distribution Manager“ vorgestellt – ein KI-basiertes Self-Service-Tool, mit dem Künstler, Teams und Veranstalter ihre offiziellen Tickets direkt auf der Plattform anbieten und verwalten können. Das Tool ist Teil des neuen Open-Distribution-Modells von viagogo und ermöglicht es Rechteinhabern, den Vertrieb eigenständig zu steuern, ohne auf Zwischenhändler angewiesen zu sein.

Der Distribution Manager erfordert keine technische Integration: Veranstalter geben ihre Veranstaltung ein, das Tool erkennt automatisch Ticketarten, unterstützt bei Verkaufszielen und listet die Tickets direkt auf viagogo. Echtzeitdaten zu Preisen und Nachfrage helfen bei der optimalen Preisgestaltung. Viagogo übernimmt die Zahlungsabwicklung, den Kundenservice und den Betrugsschutz, wobei jedes Ticket über die Plattform garantiert offiziell ist.

Die Lösung bietet insbesondere mehr Kontrolle und Erlösmöglichkeiten für Veranstalter, von globalen Sportorganisationen bis zu lokalen Events. Nutzer berichten von einer einfachen Handhabung und erweiterten Reichweite, etwa im Handball, bei Musikfestivals oder im Motorsport. Mit dem Distribution Manager reagiert viagogo auf den Trend zu offenen, flexiblen Vertriebssystemen im Ticketmarkt.

APA/Red.