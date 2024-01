Vamed Vitality World: neue Geschäftsführung

Generationswechsel beim Thermenanbieter: nach 59 Jahren im Tourismus und über 13 Jahren an der Spitze der Vamed Vitality World verabschiedet sich Gerhard Gucher in die Pension. Ihm folgt Klaus Hofmann nach. Der Tourismusmanager ist für den Betreiber von Thermenressorts kein Unbekannter: Er machte sich als Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen einen Namen. Eine Position, die er neben seinem Geschäftsführerposten bei der Vitality World weiter behalten wird. Zuvor war er bereits bei Falkensteiner und Rogner tätig und füllt zudem die Funktion des ÖHV-Vize aus. Sein Ziel ist es, die Palette des Thermen-Betreibers noch weiter auszubauen und etwa um Gesundheitsangebote zu erweitern.

Gerhard Gucher ©Vamed Vitality World

Gucher zieht sich hingegen in die Pension zurück. Was aber keinen Abschied vom Tourismus bedeutet. Denn er bleibt Aufsichtsratsvorsitzender des Burgenland-Tourismus, dessen Geschäftsführer er auch schon vor seine Zeit bei der Vamed Vitality World war. Seine Karriere startete er bei den ÖBB, bei denen er etwa den Ö3-Express auf Schienen brachte. Bei der Österreich Werbung war er anschließend unter anderem federführend für die Märkte Deutschland und Schweiz verantwortlich, bevor er schließlich ins Burgenland wechselte, das er als „die Sonnenseite Österreichs“ bekannt machte.

Bei der Vamed Vitality World gelang es ihm, die Themenführerschaft im Wellnessbereich weiter auszubauen. Akzente setzte er etwa mit dem Relax! Tagesurlaub. Oder mit der Etablierung der Initiative Therme Plus, bei der sich die 37 wichtigsten Häuser zu einer Interessensgemeinschaft zusammenschlossen.