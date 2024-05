Das blonde Politikum

Blond ist mindestens 11.000 Jahre alt. Eine genetische Mutation in Nordeuropa, heißt es. Die Haarfarbe war und ist selten. Und was selten ist, ist auch sexuell begehrenswert, und wenn etwas sexuell begehrenswert ist, will man die „göttliche Fügung“, blond zu sein, natürlich auf keinen Fall den nur etwa zwei Prozent der Weltbevölkerung überlassen, die von Natur aus blond sind. Schon in der Antike galt die blonde Haarfarbe als zentrales Merkmal von Göttinnen, Göttern und Helden. Apollo, Dionysos, Odysseus … alle waren blond. Der griechische Philosoph Platon leitete daraus ein Zeichen göttlicher Gunst für alle Menschen ab, die ebenfalls helles Haar hatten, und in der römischen Kultur avancierte die blonde Haarfarbe zum Schönheitsideal. Aber auch im Märchen sind die Blonden die Guten, die Dunkelhaarigen die Bösen: die bösen Schwestern, die bösen Hexen, die böse Stiefmutter, die bösen dunklen Gestalten. Welch Überraschung, dass alles getan wurde, um auch „gut“ und „göttlich“ zu werden, auch wenn man dabei etwas nachhelfen musste. Von der Antike über das Mittelalter bis zur Neuzeit – in jeder Epoche versuchte man sich mit verschiedenen Tinkturen und Mitteln am Blondieren. Im alten Rom benutzte man Taubenkot und eine Mischung aus Alaun, Holzasche und gebranntem Kalk. In der Renaissance besprühte man das Haar mit Pferdeurin oder Zitronensaft. Was hat man nicht alles für eine blonde Mähne getan!…

Eine ganz persönliche Betrachtung von Rosa Vogel

