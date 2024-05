Die visuelle Zusammenfassung

Im Saal sitzen 100 Leute. Sie lauschen einer Vortragenden. Seitlich vorne steht jemand an einem vielleicht fünf Quadratmeter großen Stück Papier und zeichnet. Wer dem Vortrag lauscht und zugleich das entstehende Kunstwerk verfolgt, wird erkennen, dass zwischen dem Gesagten und dem Gezeichneten ein Zusammenhang besteht: Die Person mit dem Stift in der Hand dokumentiert den Vortrag der Rednerin – mit Formen, zu denen auch einige Wörter gehören. Der Zeichner könnte Alexander Czernin heißen. Er zählt in dem Metier, das sich Graphic Recording nennt, zu den Pionieren in Österreich. Graphic Recording, also „graphisches Aufnehmen“ ist eine mehrdimensionale Art, Protokoll zu führen. Es biete enorm viel Information, wirbt Czernin für die Methode. „Du protokollierst nicht nur mit, sondern zeichnest visuelle Anker, Bilder, die zum gesprochenen Text passen“, beschreibt er seine Tätigkeit. „Wenn man nicht nur einzelne Schlagworte schreibt, sondern ganze Zitate, und das mit Bildern verknüpft, bleibt es über das visuelle Gedächtnis besser in Erinnerung. Manchmal wird es auch besser verstanden.“ Oder wie die Website „Graphic Recording. Online Lexikon für Psychologie & Pädagogik“ es ausdrückt: „Powerpoint hilft dem Vortragenden nur, eine Struktur in seine Präsentation zu bringen, während die Illustration dagegen vor allem den Zuhörern hilft, die Botschaften im Gedächtnis zu behalten, denn es ergänzt die Fakten um ein emotionales Element.“ Das Lexikon bezeichnet einen Graphic Recorder als „Übersetzer, der Schlüsselwörter und Stimmung aus dem Gesagten heraushört“. Dadurch wird „Komplexität strukturiert“. Bis zu 30 Prozent mehr Inhalt bleiben dem Lexikon zufolge im Gedächtnis. Außerdem wirke die visuelle Aufbereitung lange nach, „denn mit so einer Darstellung können auch Menschen etwas anfangen, die nicht anwesend waren.“…

Von Moritz Hell

