Das Feedback der Kommunikatoren

Roland Weißmann, ORF – Gesamtrang 1

„Angeblich liest ja niemand diese Rankings – und doch wissen dann die meisten recht genau Bescheid. Ich freue mich jedenfalls über diesen ersten Platz und sehe ihn als Anerkennung der Branchenkolleg:innen in der Jury, nicht primär für mich persönlich, sondern für die Arbeit des gesamten Teams im ORF.“

Clemens Pig, APA – Gesamtrang 3

„Ich danke der Jury für ihr Votum. Ich nehme die Auszeichnung stellvertretend für das gesamte Team der APA entgegen, das tagtäglich für faktenbasierte und zuverlässige Informationsströme sorgt. In Zeiten von Desinformation oder Künstlicher Intelligenz gilt umso mehr: Vertrauenswürdige, saubere Nachrichten sind für freie Demokratien so wichtig wie sauberes Trinkwasser. Der Medien- und Kommunikationsbranche eine stabile inhaltliche und technologische Informationsbasis zu liefern, ist unsere qualitätsjournalistische und gesamtgesellschaftliche Verantwortung“.

Horst Pirker, VGN – Gesamtrang 6

„Ich freue mich, glaube aber, dass ich einen der vorderen Plätze gar nicht verdiene und würde mich gerne weiter hinten anstellen …“

Walter Zinggl, IP Österreich – Gesamtrang 6

„Ich freue mich über die Anerkennung geschätzter Kolleginnen und Kollegen in der Kommunikationsindustrie. Selbstverständlich ist diese Platzierung im Ranking eine Anerkennung aller Mitarbeiter:innen der IP Österreich und ihrer Leistung. Wir alle bemühen uns, die Entwicklung zum Multi-Channel-Umfeld nicht nur zu beobachten, sondern im Sinne unserer Kunden umzusetzen. Ohne das beste Team der Welt kann kein Geschäftsführer glänzen – und ich bin glücklich, mit diesem Team arbeiten zu dürfen!“

Michael Kapfer, LoweGGK – Gesamtrang 10

„Diese ehrenvolle Auszeichnung zeigt die Stärke der Marke GGK, die auch in Zeiten, die für die gesamte Kommunikationsindustrie herausfordernd sind, als Leuchtturm am Markt agiert und das auch vom Markt zurückgespielt bekommt.“

Martina Salomon, Kurier – Gesamtrang 10

„Ich freue mich über die Platzierung, das ist auch eine Bestätigung für die glänzende Marke „Kurier“, die in schwierigen Medienzeiten gut bestehen kann. Als Frau mit kantigen Meinungen polarisiert man natürlich besonders – nicht alle Männer halten starke Frauen aus.“

Thomas Spann, Kleine Zeitung – Gesamtrang 10

„Neben den für uns so wichtigen Rückmeldungen zu unserer Performance aus Leser- und Werbemarkt freuen wir uns als Kleine Zeitung und auch ich mich persönlich über gute Platzierungen im ExtraDienst-Ranking.“

Martin Schipany, PID – Gesamtrang 20

„Ich bedanke mich bei der Jury für die gute Beurteilung unserer kommunikativen Arbeit. Eine so gute Platzierung ist eine schöne Anerkennung und motiviert für künftige Herausforderungen, von denen es in der Kommunikationsbranche mehr als genug gibt.“

Michael Göls, Havas Village Austria – Gesamtrang 21

„Ich freue mich über eine solch positive Einschätzung bei der Jury und hoffe, dem auch tatsächlich gerecht zu werden. Ich denke, es ist auch ein Zeichen, dass unser Havas Village und seine Arbeit gesehen und gut bewertet werden.“

Lukas Leitner, Cayenne – Gesamtrang 30

„Die Platzierung im diesjährigen Kommunikatorenranking freut natürlich – ist sie doch eine sichtbare Auszeichnung für ein abgelaufenes Arbeitsjahr. Aber nicht ein Ranking alleine, sondern vor allem die gemeinsame Arbeit ist das Wichtigste, die nur in einem guten Team Spaß und Freude macht. Daher ein herzliches Danke an das gesamte Team von Cayenne, das wohl am meisten an diesem guten Platz im Kommunikatorenranking Anteil hat. Der herzlichste Dank gilt dabei natürlich all unseren großartigen Kundinnen und Kunden, die spannende und mutige Kreation zulassen!“

Eva Schindlauer, ORF – Gesamtrang 33

„Ich freue mich über diesen Platz und bedanke mich bei der Jury. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist der ORF stets bestrebt, ein ‚ORF für alle‘ mit dem besten Programm Österreichs in Radio, Fernsehen und Online zu sein. Als verlässlichste Nachrichtenquelle, größter Sport-, Film- und Kulturproduzent des Landes sowie zentraler Impulsgeber für den Medienstandort Österreich wollen wir unserer Rolle für alle in Österreich lebenden Menschen gerecht werden.“

Franz Solta, Gewista – Gesamtrang 39

„Mit meinem Team in der Gewista verleihen wir unseren Kund:innen Sichtbarkeit. Einerseits durch gut platzierte OOH-Werbung, und anderseits durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Danke an die Jury des Kommmunikator-Rankings für diese tolle Anerkennung. Gewista fällt auf!“

Michael Tillian, Mediaprint – Gesamtrang 40

„Vielen Dank an das ExtraDienst-Team für das Ranking, das immer interessant zu lesen ist und auf das die ganze Branche gespannt blickt!“

Christian Pöttler, echo medienhaus – Gesamtrang 42

„Ein spätes Karrierehoch, das unser echo Team und mich gleichermaßen überrascht wie erfreut. Dafür ein schallendes Danke!!! der kompetenten Jury!“

Edgar Weinzettl, ORF Wien – Gesamtrang 42

„Es freut mich riesig, in der Vielstimmigkeit unserer Branche mit unseren Produkten so prominent wahrgenommen zu werden. Radio Wien und Wien heute sind ja unsere bekannten Blue Chips in der regionalen Berichterstattung. Besonders freut mich aber, dass unser regionaler News-Channel wien.orf.at mit durchschnittlich 20 Millionen Zugriffen (oder 1,9 Millionen Unique Clients) pro Monat alle Erwartungen übertrifft.“

Eva Linsinger, profil – Gesamtrang 46

„Das freut uns – und zeigt, dass profil deutlich Profil zeigt.“

Mario Frühauf, Kronehit – Gesamtrang 47

„Ich freue mich über die Platzierung in den Top 50.“

Markus Klement, ORF Vorarlberg – Gesamtrang 50

„Mit einem der vorderen Plätze bedacht zu werden ist für mich und den ORF Vorarlberg eine sehr schöne Auszeichnung. Es ist der Verdienst des gesamten Teams, das ich seit beinahe 13 Jahren leiten darf. Gerade die Publikumskontakte zeigen eine beeindruckende Entwicklung: Hatte der ORF Vorarlberg im Jahr 2011 mit seinen Medien 206.976 tägliche „Touch Points“, waren es 2023 pro Tag 425.863. “

Markus Wieser, Heimat Wien – Gesamtrang 55

„Platz 55? Da sag’ ich Prost! Nämlich zu den rund 55 leiwanden Menschen bei Heimat Wien, Freude und erna, für die ich stellvertretend auf diesem Platz stehe. Here’s to you!“

