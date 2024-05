ED 3-4/2024: Die Stufen-Kletterer

Wer das im Jahr 2023 besonders gut geschafft hat, und wer die Stufen hinuntergestĂŒrzt ist, erfahren Sie im aktuellen ExtraDienst „Ranking der Marketingleiter“, wo wir die 385 Herausragendsten der Zunft vorstellen und bewerten ließen.

Außerdem lesen Sie auf 230 Seiten: Die Fellner Saga: Wie die Mediengruppe derzeit dasteht +++ Wie sich die Tageszeitungen in den Sozialen Medien behaupten +++ GeschĂ€ftsberichte einmal anders: ein Comic sagt mehr als tausend Fachwörter +++ Wie sich Tonstudios auf die technische Revolution einstellen.

EDitorial

Radio, Kratky, TV, Schulden: An Stelle eines EDitorials bringt ED-Herausgeber Christian W. Mucha diesmal die große Fellner-Story. Garniert mit HintergrĂŒnden, neuen Rechercheergebnissen und durchaus kritischen Fragen an Wolfgangund Niki Fellner. Der Versuch einer Erhebung des akuten Standes bei der Mediengruppe Österreich.

COVERSTORY

Die Stufen-Kletterer

Das Marketingleiter-Ranking 2024

Auch im abgelaufenen Jahr blieben die Herausforderungen fĂŒr die Marketing- und Werbechefs groß. Die technische Entwicklung – Stichwort KĂŒnstliche Intelligenz – schreitet rasant voran. Die internationalen Digital-Giganten bauten ihre marktbeherrschende Stellung weiter aus. Da hieß es fĂŒr die Marketer, stetig in Bewegung zu bleiben. Sie sind zu TreppenlĂ€ufern mutiert, die der rasanten Branchenentwicklung hinterherhecheln. Manche nahmen drei Stufen gleichzeitig. Andere stĂŒrzten ab. Wer sich besonders auszeichnete, darĂŒber befand eine Jury von Branchenexperten. Von Goldbach-Chef Josef Almer ĂŒber Havas-Boss Michael Göls oder Springer & Jacoby-CEO Ralf Kober bis zu dentsu-GeschĂ€ftsfĂŒhrerin Bettina Schuckert. Von Weischer.Cinema-Dirigent Michael Kindermann ĂŒber Cayenne-Boss Lukas Leitner bis zu Heimat Wien-Chef Markus Wieser. Und das Ergebnis zeigt: Erfahrung zahlt sich aus. Das sind sie also, die Top Ten. Mit gleich zwei Kapazundern ex aequo an der Spitze: 1. Andreas Martin, Porsche Media & Creative; 1. Jörg Pizzera, Spar; 3. Martin Biedermann, ORF; 3. Philipp Bodzenta, Coca-Cola; 3. Walter Fink, Sky; 3. Thomas Saliger, XXXLutz; 3. Sabine Toifl, Wr. StĂ€dtische; 8. Martin Schipany, PID; 9. Tillmann Fuchs, Flughafen Wien; 10. Wolfgang Gatschnegg, Wien Holding.

Wer es noch in die Liste der 385 Marketer schaffte und wer als einflussreich, sympathisch oder kompetent angesehen wird, lesen Sie in der aktuellen ExtraDienst-Print-Ausgabe.

Top Dienst

Kurier: Chefredakteur gewĂ€hlt, neue Struktur implementiert: Die Tageszeitung will nun mit „harten“ und „weichen“ News punkten. Neben Martin Gebhart, der von der Redaktion klar als neuer Chefredakteur bestĂ€tigt wurde, bekommt auch Marlene Auer ein grĂ¶ĂŸeres Aufgabengebiet. +++ Cayenne: ZurĂŒck zur SelbstĂ€ndigkeit: Erst Ende letzten Jahres schloss man sich durch einen Deal mit der Star Troopers -Gruppe einem internationalen Kommunikationsnetzwerk an. Nun wurde das GeschĂ€ft rĂŒckabgewickelt.

Die ZĂ€hmung der renitenten Fans

Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz in neuer Rolle. Der nunmehrige Rapid-PrÀsident will Fan-Ausschreitungen wie beim letzten Wiener Derby einen Riegel vorschieben. Und die aufgebrachten Sponsoren. beruhigen. Wie er eine neue Fankultur etablieren will, verrÀt er im ExtraDienst-GesprÀch.

Nur fĂŒr Werbung

Mit Websites, die praktisch nur zum Ausspielen von Werbung dienen, macht so manches, nicht immer ganz seriöses, Unternehmen Millionen. Bekannte Marken versuchen daher, auf Nummer sicher zu gehen und WerbeplĂ€tze auf qualitativen Medien-Plattformen zu buchen. Aber das kann ordentlich schief gehen, wie jĂŒngst das Beispiel von „Forbes“ zeigte.

Social killed the Media Star

Tageszeitungen und Social Media: Eine schwierige Beziehung. Einerseits graben Facebook, Youtoube, TikTok & Co den etablierten Medien das Wasser ab. Andererseits sind die auf Social Media angewiesen, um auch junge Zielgruppen zu erreichen. Wie sich die heimischen Medienmarken dabei tun, nimmt ExtraDienst unter die Lupe.

Die visuelle Zusammenfassung

Konferenz-Protokolle, GeschĂ€ftsberichte, wissenschaftliche Notizen – sich durch trockene Sprache zu kĂ€mpfen, könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Graphic Recorder ĂŒbersetzen das Gesagte oder Geschriebene in leicht verstĂ€ndliche, locker-flockige Inhalte. Angereichert mit vielen Bildern.

Ist die Podcast-Blase geplatzt?

Podcasts prĂ€sentieren sich als wachsender Markt und attraktive WerbeflĂ€che. Doch nicht alles ist heiter Sonnenschein. Der Zenit scheint ĂŒberschritten.

Die Buchbranche leidet

Die Verkaufszahlen sinken. Die Preiserhöhungen bleiben unter der Inflationsrate. Hat das Buch noch Zukunft? ExtraDienst hörte sich in der Branche um.

Das blonde Politikum

ExtraDienst-Autorin Rosa Vogel machte sich Gedanken ĂŒber das Verschwinden der Blondschöpfe vom Bildschirm. Und fragt sich: Sind Blondinen Opfer der Diversity-Bewegung geworden?

Mensch vs. Maschine

Mit dem Vormarsch der kĂŒnstlichen Intelligenz erwacht die Furcht vor dem Verlust des Arbeitsplatzes durch Roboter. ExtraDienst besuchte vier Betroffene, die ihren Kampf gegen die Maschinen verloren haben.

Quo vadis Tonstudio?

Die Branche steht durch die jĂŒngsten technischen Entwicklungen vor großen Herausforderungen. Strahlt aber dennoch eine gewisse Zuversicht aus. ExtraDienst hörte sich unter den Tonstudios um.