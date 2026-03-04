USA prüfen Tencents Beteiligungen

Die US-Regierung prüft einem Medienbericht zufolge, ob der chinesische Technologiekonzern Tencent seine Beteiligungen an westlichen Videospielunternehmen behalten darf. Wie die Financial Times berichtete, diskutieren hochrangige Vertreter des Weißen Hauses, ob diese Investitionen ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnten.

Demnach fanden interne Beratungen statt, um Tencents Anteile an US-amerikanischen und finnischen Gaming-Unternehmen zu bewerten. Eine geplante Sitzung mehrerer Kabinettsmitglieder sei aus Termingründen verschoben worden. Eine offizielle Stellungnahme des Weißen Hauses oder von Tencent lag zunächst nicht vor.

Die Beratungen erfolgen im Vorfeld einer geplanten China-Reise von Donald Trump, bei der ein Treffen mit Xi Jinping vorgesehen ist.

Tencent hält unter anderem Beteiligungen am US-Entwickler Epic Games, bekannt für das Spiel Fortnite, sowie am Studio Riot Games, das League of Legends entwickelt hat. Zudem übernahm der Konzern 2016 die Mehrheit am finnischen Spielehersteller Supercell, der unter anderem für Clash of Clans bekannt ist.

APA/Red.