Uber integriert Amazon-Robotaxis in seine Plattform

Der Fahrdienstvermittler Uber plant, künftig auch Robotaxis der Amazon-Tochter Zoox in seine Plattform zu integrieren. Der Start der Zusammenarbeit ist zunächst in Las Vegas vorgesehen, im kommenden Jahr soll das Angebot auch auf Los Angeles ausgeweitet werden.

Die Fahrzeuge von Zoox sind speziell für autonomes Fahren entwickelt. Sie verfügen weder über Lenkrad noch über Pedale und bieten Platz für vier Passagiere, die sich im Innenraum gegenübersitzen.

Uber verfolgt das Ziel, sich als zentrale Plattform für Robotaxis verschiedener Anbieter zu etablieren. In Städten wie Austin, Atlanta und Phoenix können Nutzer bereits autonome Fahrzeuge der Alphabet-Tochter Waymo über die App bestellen. Außerdem plant Uber, Elektroautos des Herstellers Lucid Motors mit autonomer Technologie des Start-ups Nuro in sein Angebot aufzunehmen.

Uber-Chef Dara Khosrowshahi erklärte in einem Interview mit Bloomberg TV, dass Zoox durch die Kooperation auch Zugang zu Daten über Kundennachfrage und Verkehrsströme erhalten werde.

Derzeit testet Zoox seine Robotaxis bereits in begrenztem Umfang in Las Vegas und San Francisco. Die Fahrzeuge transportieren dort zwar Passagiere, allerdings noch ohne Bezahlung. Für einen regulären kommerziellen Betrieb müssen Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale zunächst noch von den zuständigen US-Behörden zugelassen werden.

