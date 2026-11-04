TV-Werbung ist längst nicht nur großen Marken vorbehalten

Fernsehen zählt nach wie vor zu den stärksten Werbemedien und bietet Reichweite sowie Aufmerksamkeit in einem hochwertigen Umfeld. RTL AdAlliance zeigt, wie auch Unternehmen mit kleineren Werbebudgets die Wirkung des Big Screens für ihre Kommunikation nutzen können. Mit Addressable TV eröffnen sich für Werbetreibende neue Targeting-Möglichkeiten und budgetschonende Werbeformen.

Hohe Reichweite, starke Aufmerksamkeit

Fernsehen bleibt trotz wachsender Fragmentierung der Bewegtbildangebote und starker Präsenz sozialer Medien ein fester Bestandteil unseres Alltags. Laut AGTT Bewegtbildstudie 2026 verbringen Menschen ab 14 Jahren in Österreich täglich durchschnittlich 4 Stunden und 16 Minuten mit TV-Angeboten. Auch bei der Werbeaufmerksamkeit zeigt sich das Potenzial des Big Screens: Laut einer Untersuchung von Lumen liegt die durchschnittliche „Eyes-on“-Verweildauer bei einem 30-sekündigen TV-Spot bei 13,8 Sekunden – deutlich höher als bei den untersuchten Social-Media-Werbeformaten. Für Werbetreibende stellt sich dabei die Frage, wie sich die hohe Reichweite und Aufmerksamkeit des Fernsehens möglichst gezielt nutzen lässt.

Wenn TV-Reichweite auf digitales Targeting trifft

Addressable TV (AddTV) verbindet die Reichweite des klassischen Fernsehens mit den Targeting-Möglichkeiten digitaler Werbung. Die Grundidee: Haushalte sehen dasselbe TV-Programm, aber nicht zwingend dieselbe Werbebotschaft. Für die gezielte Ausspielung stehen dabei verschiedene Optionen zur Verfügung. Mit Geo-Targeting lässt sich Werbung regional ausspielen – von einzelnen Bundesländern bis hin zu Postleitzahlgebieten. Zeit-Targeting ermöglicht die Ausspielung zu definierten Zeiten, während Sender-Targeting Werbebotschaften gezielt auf ausgewählten TV-Sendern platziert. Mit dem Smart Audiences-Targeting von RTL AdAlliance können Zielgruppen zudem anhand soziodemografischer Merkmale und Interessen definiert und präzise angesprochen werden, beispielsweise Tierliebhaber:innen oder Menschen mit Interesse an Autos. Dadurch können Werbetreibende ihre Zielgruppen gezielter erreichen, Streuverluste reduzieren und Werbebudgets effizienter einsetzen.

Sichtbarkeit am Big Screen auch ohne klassischen TV-Spot

Ein wesentlicher Vorteil von AddTV: Unternehmen benötigen keinen aufwendig und kostspielig produzierten TV-Spot. Stattdessen kommt das Werbeformat Switch-In XXL zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen L-förmigen Banner, der unmittelbar nach dem Umschalten auf einen anderen Sender für einige Sekunden eingeblendet wird. Das laufende TV-Programm läuft dabei ohne Unterbrechung weiter. Damit bietet AddTV insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine effiziente und budgetschonende Ergänzung im Media-Mix.

„Viele Unternehmen verbinden TV-Werbung noch immer mit hohen Produktionskosten und ausschließlich großen, nationalen Kampagnen. Addressable TV zeigt, dass sich der Big Screen heute aber auch regional und budgetschonend nutzen lässt.“, erklärt Elias Bal, Advertiser Sales Manager & Lead SME Business, National & International bei RTL AdAlliance.

Werbetreibende profitieren vom vielfältigen Senderportfolio der RTL AdAlliance: Addressable TV Werbung kann auf reichweitenstarken Sendern wie RTL, VOX, RTLZWEI, Disney Channel und Eurosport sowie auf österreichischen TV-Sendern wie W24 und den neun Regionalsendern des R9-Netzwerks gebucht werden. Dank der flexiblen Einsatzmöglichkeiten lässt sich Addressable TV optimal in bestehende Kampagnen integrieren und mit weiteren digitalen Werbemaßnahmen kombinieren.

Mehr Infos unter: www.rtl-adalliance.at

RTL AdAlliance Advertising

(Entgeltliche Einschaltung)