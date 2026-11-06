Opel Astra kommt mit frischer Technik zu Ebner

Ein geschärftes Design, moderne Lichttechnologie und mehr Komfort im Innenraum: Der neue Opel Astra präsentiert sich mit zahlreichen Neuerungen. Bei Autohaus Ebner ist das Modell jetzt zum Aktionspreis ab 19.990 Euro* erhältlich.

Neuer Look und innovative Lichttechnik

Der neue Opel Astra setzt optisch auf eine weiterentwickelte Interpretation der Opel-Designsprache. Im Mittelpunkt steht der überarbeitete Opel Vizor mit beleuchtetem Opel-Blitz. Neue Felgendesigns und die Lackierungen Klover-Grün sowie Kontur-Weiß ergänzen den Auftritt.

Auch bei der Lichttechnik hat Opel nachgeschärft. Das optionale Intelli-Lux HD Lichtsystem arbeitet mit mehr als 50.000 einzelnen Elementen und passt die Ausleuchtung laufend an die Verkehrssituation an. Entgegenkommende Fahrzeuge werden gezielt ausgespart, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Auch Verkehrszeichen werden erkannt und bei der Lichtverteilung berücksichtigt.

Mehr Komfort im Innenraum

Im Innenraum stehen Ergonomie und Bedienkomfort im Vordergrund. Die Intelli-Sitze gehören zur Serienausstattung und verfügen über eine spezielle Aussparung, die den Druck auf das Steißbein reduzieren soll. Ab der Ausstattungslinie GS ist der Fahrersitz AGR-zertifiziert. Auf Wunsch sind auch beide Vordersitze mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken erhältlich.

Das Cockpit wurde ebenfalls überarbeitet. Dazu kommen aktualisierte Anzeigen und Grafiken, ein Lenkrad mit veganem Bezug sowie Materialien, bei denen Opel auf ressourcenschonende Lösungen setzt.

Drei Antriebsvarianten zur Wahl

Der Opel Astra ist mit unterschiedlichen Antrieben erhältlich. Die Hybridversion leistet 107 kW (145 PS), der Plug-in-Hybrid kommt auf 144 kW (196 PS). Die vollelektrische Variante verfügt über 115 kW (156 PS) und eine 58-kWh-Batterie. Ihre Reichweite beträgt laut WLTP bis zu 454 Kilometer.

Der Astra Electric bietet außerdem eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Damit lassen sich externe Geräte direkt über das Fahrzeug mit Strom versorgen.

Opel Astra bei Autohaus Ebner

Autohaus Ebner bietet den neuen Opel Astra derzeit ab 19.990 Euro* an. Grundlage des Aktionspreises ist ein Listenpreis von 27.390 Euro. Der Preisvorteil von insgesamt 7.400 Euro setzt sich aus mehreren Boni zusammen: Privatkundenbonus, Einstiegsbonus, Eintauschbonus, Servicebonus, Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus.

Die einzelnen Vorteile sind an bestimmte Bedingungen geknüpft. Dazu zählen unter anderem die Finanzierung über das Autohaus, die Eintauschung eines Gebrauchtwagens sowie der Abschluss entsprechender Service- und Versicherungsleistungen. Die genauen Voraussetzungen und Details zum Angebot sind direkt bei Autohaus Ebner erhältlich.

Wer den neuen Opel Astra selbst kennenlernen möchte, kann eine Probefahrt an den Standorten Brunn am Gebirge, Oeynhausen und Felixdorf vereinbaren.

Weitere Informationen zum Angebot: autoebner.at

*Aktionspreis gültig bis auf Widerruf, längstens bis 31. Dezember 2026. Die Preisvorteile sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Details und Bedingungen bei Autohaus Ebner.

(Entgeltliche Einschaltung)