TV-Quoten Jänner: Leichte Verschiebungen

Wengen, Schladming, Hahnenkann-Rennen – und politische Streitereien. Es war ein Jänner ohne große Überraschungen, Ausreißer oder außergewöhnliche Ereignisse. Das spiegelt sich auch in der heimischen, linearen TV-Welt wider. Dort setzt sich im Prinzip der zuletzt eingeschlagene Trend fort.

Für die ProSiebensat.1 Puls 4-Gruppe heißt das erst einmal: Puls 4 zeigt sich stabil, ATV liegt unter dem Vorjahr. Mit einem Marktanteil von 2,5 Prozent in der Gesamtzielgruppe bleibt Puls 4 auf Flughöhe. Waren es im Vorjahr doch 2,4 Prozent. Stärkster Sender der TV-Gruppe bleibt vorerst ATV mit 2,7 Prozent Marktanteil, um 0,2 Prozentpunkte weniger als im Jänner des vergangenen Jahres.

In der Zielgruppe der 12 bis 49jährigen ist die Reihenfolge umgekehrt. Puls 4 kommt hier wie im Vorjahr auf 4,3 Prozent. ATV weist um 0,6 Prozentpunkte weniger auf als noch im Jänner des vorigen Jahres und kommt auf 4,0 Prozent.

Stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe bleibt ServusTV, das 0,4 Prozentpunkte zulegen konnte und nunmehr 3,6 Prozent ausweist. Zwar konnte man sich auch in der Zielgruppe der 12 bis 49jährigen um 0,2 Prozentpunkte steigern, bleibt aber mit 2,6 Prozent hinter Puls 4 und ATV.

Der ORF kann seine in der Corona-Krise wieder aufgebaute Quote auch nach deren Ende sichern. Mit 38,3 Prozent Marktanteil liegt man nur 0,2 Prozentpunkte hinter dem Vorjahr. Vor allem der Sport, konkret die Ski-Rennen in Kitzbühel, Schladming und Wengen, dürfte ein Bringer gewesen sein. Immerhin konnte ORF 1 seinen Marktanteil um einen Prozentpunkt auf 14,9 Prozent steigern. ORF 2 dagegen muss 1,3 Prozentpunkte abgeben und kommt auf 20,1 Prozent. In der Kernzone (17:00 bis 23:00 Uhr) weisen die ORF-Sender statt 42,8 Prozent 42 Prozent Marktanteil aus.

Bei den Nachrichtensendern hat oe24.tv nach wie vor die Nase vorne. Der Sender kommt sowohl in der Gesamtzielgruppe als auch bei den Jüngeren auf einen Marktanteil von 0,9 Prozent. Damit bleibt man in der Gesamtzielgruppe genau gleich zum Vorjahr, bei den 14 bis 49jährigen weist man um 0,1 Prozentpunkt weniger aus. Puls 24 kann da zwar um 0,2 Prozentpunkte aufholen, bleibt aber mit 0,7 Prozent zurück.