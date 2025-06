Top-Image von Wien bekommt eine Delle

Wien hat seinen Platz an der Sonne verloren. Nach drei Jahren an der Spitze des “Global Liveability Index” der Economist Intelligence Unit (EIU) wurde die Bundeshauptstadt auf den zweiten Rang verdrängt. Angeführt wird das Ranking 2025 von Kopenhagen, das sich in mehreren Schlüsselbereichen verbessert hat.

Kopenhagen zieht vorbei

Die dänische Hauptstadt erzielte laut EIU Bestnoten in den Kategorien Stabilität, Bildung und Infrastruktur. Insbesondere das durchdachte Verkehrssystem, Investitionen in Digitalisierung sowie eine vergleichsweise niedrige Kriminalitätsrate dürften zum Aufstieg beigetragen haben. Auch in Sachen Stadtplanung und Umweltmaßnahmen wurde Kopenhagen international mehrfach hervorgehoben – etwa für seine Radfahrfreundlichkeit und nachhaltige Architektur.

Wien bleibt stark

Mit Wien gleichauf liegt Zürich – eine Stadt, die konstant in internationalen Rankings stark abschneidet. Genf hingegen machte einen deutlichen Sprung nach vorne und rangiert nun unter den Top Fünf. Gemeinsam mit Melbourne, Sydney und Vancouver dominieren damit Städte, die langfristig auf Lebensqualität durch Stadtentwicklung, Bildungsangebote und öffentliche Dienstleistungen setzen.

Wien wurde nicht abgewertet und bleibt somit in fast allen Kategorien auf hohem Niveau. Herausforderungen wie steigende Mieten, Verkehrsthemen oder Transformationsprozesse werden zunehmend spürbar – augenscheinlich auch im internationalen Vergleich.

Kommunikative Aufgabe

Für das Stadtmarketing ist der Platzverlust eine Herausforderung. Wenn der internationale Spitzenplatz als Aushängeschild dient, wird man sich anschauen müssen, was andere Städte besser machen. Und woran man in Wien arbeiten sollte.

(APA/red)