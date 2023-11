Tiktok ist für Amerikaner in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Nachrichtenquelle geworden. Das gaben 14 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center an. In 2020 waren es nur 3 Prozent.

Tiktok hat somit Twitter – heute bekannt als X – überholt. Facebook und Youtube bleiben weiterhin die meistgenutzten Nachrichtenquellen.

Befragt wurden 8.842 Personen.

APA/Red.