TikTok investiert in Rechenzentrum in Finnland

Die Kurzvideo-Plattform TikTok plant den Bau eines weiteren Rechenzentrums in Finnland. Die Investition beträgt rund eine Milliarde Euro. Das Projekt wird von der Mutterfirma ByteDance umgesetzt.

Die Anlage soll zunächst eine Leistung von 50 Megawatt haben und später auf bis zu 128 Megawatt ausgebaut werden können. Sie ist Teil einer umfassenden Initiative zur Datenspeicherung in Europa, mit der TikTok den Schutz der Daten von rund 200 Millionen europäischen Nutzern verbessern will.

Hintergrund sind anhaltende Sicherheitsbedenken westlicher Behörden. Diese befürchten, dass die chinesische Regierung Einfluss auf Nutzerdaten oder Inhalte nehmen könnte. TikTok und ByteDance weisen solche Vorwürfe zurück.

Bereits zuvor startete das Unternehmen das Projekt „Clover“, das die Speicherung europäischer Nutzerdaten in regionalen Rechenzentren vorsieht. Entsprechende Standorte gibt es unter anderem in Irland und Norwegen.

Skandinavische Länder gelten als besonders attraktiv für Rechenzentren, da das kühle Klima den Energiebedarf für Kühlung reduziert und gleichzeitig vergleichsweise günstige Strompreise sowie stabile rechtliche Rahmenbedingungen bestehen.

APA/Red.