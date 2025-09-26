Thomas Prunner ergänzt „Burgenland heute“ on Air

Der 33-jährige Journalist aus Markt St. Martin (Bezirk Oberpullendorf) verstärkt das Moderationsteam der Nachrichtensendung Burgenland heute. Prunner studierte Wirtschaftsberatung an der FH Wiener Neustadt sowie Publizistik an der Universität Wien.

Seit 2019 arbeitet er als Redakteur beim ORF Burgenland, seit 2021 ist er dort „Chef vom Dienst“. Zuletzt wurde er vom Branchenmagazin Österreichs Journalist:in in die Liste „30 unter 30“ aufgenommen.

Chefredakteur Walter Schneeberger begrüßt den Neuzugang als „erfahrenen, kompetenten und sehr authentischen Präsentator“. Prunner selbst betont, er freue sich auf die neue Aufgabe, gehe aber „mit großem Respekt an diese verantwortungsvolle Tätigkeit“ heran.

Neben ihm bleiben Elisabeth Pauer-Gerbavsits, Raphaela Pint, Martin Ganster und Marin Berlakovich Teil des Moderationsteams. Damit stehen für die Sieben-Tage-Woche fünf Fachkräfte bereit, die die 20-minütige Sendung on Air präsentieren können.

Burgenland heute erreicht bis zu 55.000 Zuseher:innen und wird ab 29. September zusätzlich mit Live-Untertitelung ausgestrahlt.

(PA/red)