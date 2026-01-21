Tante Fanny vergibt Mediaetat an Mediaplus

Mediaplus Austria wird ab diesem Jahr die Mediaplanung und -abwicklung der österreichischen Traditionsmarke Tante Fanny Frischteige verantworten. Die Entscheidung fiel nach einer österreichweiten Ausschreibung, die im Herbst 2025 abgeschlossen wurde. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Markenwerte nachhaltig zu stärken und die Mediaorchestrierung sowie -distribution zu modernisieren.

Neuer Ansatz in der Zielgruppenplanung

Im Zentrum der Kooperation steht ein multivariater, wertebasierter Kommunikationsansatz („MP | Value Planning“). Dieser Ansatz nutzt GfK Consumer Data und programmatische Datencluster, um Zielgruppen anhand ihrer Werte und Motivlagen gezielt anzusprechen. Damit sollen die Wertewelt der unterschiedlichen Kern-Zielgruppen mit den Markenwerten von Tante Fanny effizient zusammengeführt werden. Sabine Kahrer, Geschäftsleitung Marketing bei Tante Fanny Frischteig GmbH, betont: „Mediaplus Austria hat uns mit einem klaren Verständnis für unsere Marke und einem neuen, innovativen Zielgruppenansatz überzeugt. Gemeinsam wollen wir neue Potentiale heben und den Tante Fanny Lifestyle in den Zielgruppen etablieren.“

Markenbekanntheit und Produktintegration

Lena Artes-Stockinger, General Manager von Mediaplus Austria, erläutert: „Tante Fanny ist eine österreichische Genussmarke für frische Convenience-Produkte, die generationenübergreifend bekannt ist. Das Vertrauen in die Marke weiter zu stärken und die neuen Produktinnovationen in den kulinarischen Alltag der Österreicher medial zu integrieren, ist eine wunderbare Aufgabe.“ Die Tante Fanny Frischteig GmbH wurde 1999 gegründet und hat sich auf küchenfertige Frischteige spezialisiert.

(PA/red)