Start-up will Markenrechte an Twitter sichern – X klagt

Ein US-Start-up versucht, sich die Markenrechte an Twitter und dem bekannten blauen Vogel-Logo zu sichern. Die Firma Operation Bluebird argumentierte in einem Antrag beim amerikanischen Patent- und Markenamt, dass X den Namen Twitter aufgegeben habe und die Markenrechte daher gelöscht werden sollten. Geplant sei unter anderem eine Website namens Twitter.new, auf der Nutzer Profilnamen sichern könnten. Das Start-up begründet seinen Antrag damit, dass die Umbenennung und Entfernung des alten Logos zeige, dass X keine Absicht habe, die Marke weiterhin zu nutzen.

X reagiert mit Gegenklage

Elon Musks Social-Media-Plattform X sieht dies anders. In einer Klage bezeichnete das Unternehmen den Versuch von Operation Bluebird als Versuch, die weltweit bekannte Marke dreist zu stehlen. X betonte, dass die Umbenennung von Twitter in X sowie die Anpassung von Website und App nicht bedeuten, dass die Markenrechte aufgegeben wurden.

Nutzer bleiben beim alten Namen

Elon Musk hatte Twitter vor rund drei Jahren für etwa 44 Milliarden Dollar (37,4 Milliarden Euro) übernommen. Anschließend benannte er die Plattform in X um und entfernte konsequent alle Spuren des alten Namens Twitter. X verweist nun jedoch darauf, dass Nutzer nach wie vor von „Tweets“ sprechen, auch wenn die Plattform offiziell X heißt. Dies zeige, dass die Marke weiterhin aktiv genutzt werde. Unter Twitter.new können Nutzer bereits Profilnamen sichern – bisher wurden über 145.000 Namen beantragt. Die Plattform plant offenbar, die Funktion zur Reservierung von Nutzernamen langfristig anzubieten, was das Interesse am alten Markennamen unterstreicht.

(APA/red)