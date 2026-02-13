Starke ORF-Einschaltquoten beim Opernball

Der „Wiener Opernball 2026“ zog am 12. Februar erneut ein großes Publikum vor die Fernseher. Die Live-Übertragung auf ORF 2 erreichte bis zu 1,574 Millionen Zuschauer.

Einschaltquoten einzelner Programmpunkte

Die Sendung „Wiener Opernball 2026: Alles tanzt – Ankunft der Gäste“ um 20:15 Uhr verfolgten im Durchschnitt 1,171 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 43 Prozent. Die anschließende Eröffnung um 21:40 Uhr sahen 1,414 Millionen Menschen, bei einem Marktanteil von 56 Prozent. Besonders in den jüngeren Zielgruppen lagen die Werte bei 48 Prozent (E–49) beziehungsweise 60 Prozent (E–29). Im Anschluss an die „ZIB 2“ erreichte „Das Fest“ 670.000 Zuschauer, bei einem Marktanteil von 51 Prozent. Die gesamte ORF-2-Live-Übertragung kam im Durchschnitt auf 1,119 Millionen Zuschauer und 50 Prozent Marktanteil.

Internationale Resonanz

Insgesamt schalteten 2,634 Millionen Menschen auf ORF 2 und 3sat ein, was 35 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren entspricht. Auch in Deutschland stieß die Übertragung auf Interesse: Die „Eröffnung“ sahen 1,11 Millionen Zuschauer auf 3sat, der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent.

Nachberichte am Tag danach

Am heutigen 13. Februar setzt ORF die Berichterstattung fort. Höhepunkte der Ballnacht werden unter anderem in „Studio 2“, „Seitenblicke“, „Alles Opernball“ um 20:15 Uhr und „Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!“ um 21:05 Uhr auf ORF 1 und ORF ON gezeigt. Auch die ORF-Landesstudios, ORF III, Ö3 und ORF.at berichten über den Ball. Satirisch begleitet wird das Geschehen von Peter Klien in „Gute Nacht Österreich“ um 22:50 Uhr auf ORF 1 und ab 20:00 Uhr auf ORF ON. Eine ORF-ON-Video-Kollektion stellt weiterhin Höhepunkte und begleitende Inhalte bereit.

(PA/red)