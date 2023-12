Star Troopers-Gruppe steigt bei Cayenne ein

Die 35 Prozent erwarb die Star Marketingagentur, eine Tochter der Star Troopers-Gruppe mit 1. Dezember. Mit März soll die Beteiligung auf 74,9 Prozent aufgestockt werden. Die beiden bisherigen Gesellschafter von Cayenne, Lukas Leitner und Wolfgang Übl, bleiben weiterhin Gesellschafter und Geschäftsführer der Agentur. Sie wurden im Gegenzug auch Aktionäre der Star Troopers AG. Im Laufe des Jahres 2024 soll neu Mark Posset in die Geschäftsführung der Cayenne einsteigen. Posset ist Verwaltungsratspräsident der Star Troopers AG.

Die Star Troopers Media, Entertainment und Investment AG, wie sich das Unternehmen nennt, setzt ihren Fokus auf Beteiligungen bei Medien aber auch Agenturen. Zum Verwaltungsrat zählen neben Posset Georg Pangl, ehemaliger Bundesliga-Vorstand, der Aufsichtsratsvorsitzende der BAWAG Egbert Fleischer und Franz Binderlehner, Mitglied der Bundesgeschäftsführung der Gewerkschaft vida.

„Wir bei Cayenne freuen uns sehr über diese Einbettung in eine größere Kommunikationsholding, die gleichzeitig die Unternehmensidentität, die mehr als 30 Jahre andauernde Geschichte des Unternehmens sowie die Struktur der Cayenne Marketingagentur weiterhin wahren wird. Wir werden daher unseren Kundinnen und Kunden in der gewohnten Unternehmensidentität, mit dem gewohnten Team und dem gewohnten Service auch in Zukunft unsere Dienstleistungen anbieten. Diese Zusammenarbeit wird es uns jedoch ermöglichen, unser Geschäft auch über Österreichs Grenzen auszubauen und gemeinsam mit den Schwesterunternehmen innerhalb der Star Troopers-Gruppe unsere bestehenden Kundinnen und Kunden mit erstklassigen Services etwa im Bereich der digitalen Dienstleistungen, der TV-Produktion, der neuen Möglichkeiten bei Kommunikationsanwendungen mit KI oder im Print-Publishing zu versorgen“, so Übl und Leitner zu ihrem neuen Partner.



„Cayenne zeichnet sich einerseits durch langjährige Kundenbindungen, andererseits auch langjährige Mitarbeiterbindungen aus. Das hat Gründe: Die besondere Unternehmenskultur, das familienfreundlich gestaltete und auch mit dem Gütesiegel des Familienministeriums ausgezeichnete Arbeitsumfeld und der absolute Drang zu besonders kreativen und impactstarken Kommunikationslösungen werden das gesamte Angebotsspektrum der Star Troopers-Gruppe entscheidend verstärken“, kommentiert Posset den Einstieg.