Star-Duo moderiert “Kurier Romy” aus Kitzbühel

Nach einer Pause im Vorjahr wird Österreichs bekanntester Film- und Fernsehpreis 2025 nicht nur an einem neuen Ort, sondern auch mit prominenter Moderation gefeiert. Erstmals findet die die Kurier Romy in Kitzbühel statt. Durch den Abend am 28. November führen die Publikumslieblinge Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl.

Neues Kapitel für die ROMY

Mit der Entscheidung, die Preisverleihung nach Tirol zu verlegen, geht die “Romy” neue Wege. Die Partnerschaft mit dem Filmfestival Kitzbühel soll die Veranstaltung mit frischer kreativer Energie aufladen. Eine Woche lang wird sich die Gamsstadt im Zeichen von Film und Fernsehen präsentieren. „Die KURIER ROMY schlägt ein neues Kapitel ihrer glanzvollen Geschichte auf“, so KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl. „Mit der Gala in Kitzbühel setzen wir ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung dieses bedeutenden Preises.“

Grasl setzt auf eine Kombination aus bewährtem Publikumsgeschmack und neuen Impulsen: „Mit Hans Sigl und Mirjam Weichselbraun moderieren zwei absolute Publikumslieblinge. Das ist ein klares Bekenntnis zum Anspruch der ROMY, Fernsehen für alle zu feiern – im besten Sinne.“

Kitzbühel als Kulisse

Auch Michael Reisch, Geschäftsführer des Filmfestivals Kitzbühel, zeigt sich begeistert: „Kitzbühel und die KURIER ROMY Gala verkörpern den Glanz und die Exklusivität Österreichs auf einzigartige Weise.“ Die Kooperation vereint zwei mediale Welten – Festival und Preisverleihung – und bringt damit frischen Wind in das traditionsreiche Format.

Der Wintersport und Society-Hotspot bekommt damit eine weitere Plattform, sich auch als Filmstandort zu profilieren. Die exklusive Location, kombiniert mit der Ausstrahlung auf ORF 2 und ORF ON, soll ein breites Publikum ansprechen. Die Übertragung erfolgt live-zeitversetzt am 28. November und wird von umfassender Berichterstattung in allen ORF-Programmen begleitet.

Die ROMY als Medienpreis

Die Kurier Romy, vergeben vom Kurier Medienhaus, ist seit Jahren fester Bestandteil der österreichischen Medienlandschaft. Sie ehrt herausragende Leistungen in Film und Fernsehen, wobei die Gewinner traditionell durch das Publikum bestimmt werden. Neben den klassischen Kategorien für Schauspiel, Moderation und Regie setzt die ROMY immer wieder auch thematische Akzente – und reflektiert damit den Wandel der Branche. Die Liste der Nominierten für 2025 wird noch bekannt gegeben.

(ORF/red)