Kurier Romy verschlägt es nach Kitzbühel

Die Romy-Gala, eine der wichtigsten Auszeichnungen für Film- und Fernsehen im deutschsprachigen Raum, erhält 2025 ein neues Zuhause. Erstmals wird die Veranstaltung im Rahmen des renommierten Filmfestivals Kitzbühel ausgetragen, das vom 25. bis 30. November 2025 stattfindet. Diese Verschmelzung zweier großer Namen markiert einen Meilenstein in der österreichischen Film- und Fernsehlandschaft. ExtraDienst hat darüber schon Anfang November berichtet. Hier nachlesen.

Romy-Gala 2025 in den Alpen

Nach der abgespeckten Ausgabe 2024 als reines Fernseh-Event kehrt die Romy-Verleihung 2025 in vollem Glanz zurück. Am 28. November 2025 wird die Gala in Kitzbühel ausgetragen und live im ORF übertragen. Gemeinsam mit dem Land Tirol, dem KURIER und dem ORF wird die Veranstaltung zu einem einzigartigen Branchenevent, das den Film- und Fernsehpreis in das geografische Zentrum des deutschsprachigen Raums rückt.

„Die ‚Kurier Romy‘ gibt der österreichischen Filmwirtschaft einen neuen Drive und stärkt Tirol als Film- und Medienstandort“, erklärt Roland Teichmann, Direktor des österreichischen Filminstituts. Auch Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, betont: „Wenn zwei starke Marken aufeinandertreffen, kann daraus Fruchtbares entstehen. Die Nähe Kitzbühels zum süddeutschen Raum eröffnet zusätzliche Perspektiven.“ Michael Reisch, Gründer und Geschäftsführer des Filmfestival Kitzbühel unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Kurier Romy ebenfalls.

Highlight für Film-Profis

Die Verknüpfung der Romy-Gala mit dem Filmfestival bietet eine Plattform, um cineastische Premieren, Branchennetzwerke und kulturelle Exzellenz zu präsentieren. Neben der Verleihung der Publikumspreise umfasst das Programm Premieren von Spiel- und Dokumentarfilmen, die aufstrebende Talente fördern, Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen wie Politik und Wirtschaft im Filmsektor. Darüber hinaus werden Publikumsformate wie das „Kino am Berg“ und das „Autokino“ bereits im Sommer für Begeisterung sorgen.

„Die Weiterentwicklung des Filmfestival Kitzbühel garantiert einen ausgewogenen Mix aus neuen Highlights und bewährtem Programm“, sagt Festivaldirektor Markus Mörth. Mit dem 2021 etablierten Think-Tank bietet das Festival zudem Impulse für die Zukunft der Medienwirtschaft.

Traditionen bleiben erhalten

“Eine Tradition einfach aufzugeben, geht in diesem Land nicht”, begründete “Kurier”-Geschäftsführer Richard Grasl die Entscheidung, den 1990 initiierten Preis nicht endgültig sterben zu lassen. Im Gegenteil: “Wir wollen die Romy auf ein nächstes Level heben.” Und so setzt man nach verschiedenen Wiener Standorten nun zur Landpartie an. “Die Romy wechselt erstmals in ihrer Geschichte in ein Bundesland”, so Grasl.

Zeitlich weitet man das Event von der reinen Abendveranstaltung sogar aus. “Es soll eine große Film- und Fernsehwoche in Kitzbühel werden”, betonte der “Kurier”-Geschäftsführer, der auch klarstellte: “Die Romy wird die österreichische DNA, die österreichische Identität behalten.” Zugleich erhoffe man durch die größere räumliche Nähe auch eine emotionalere Nähe zu Deutschland und der Schweiz.

Kommende drei Jahre fixiert

Die neue Partnerschaft von Kitzbühel und Romy ist dabei zumindest auf drei Jahre angelegt. Die Jury für die Ehrung wird nun von “Kurier”-Kulturchef Georg Leyrer formiert, Grasl stellt einen Promibeirat zusammen. Moderation, Kategorien und Ablauf sollen hingegen später bekanntgegeben werden.

Fixiert ist aber bereits, dass der ORF in den kommenden drei Jahren mit von der Partie ist. “Was macht man, wenn der Wind rau ist? Man rückt zusammen”, beschwor ORF-Generaldirektor Roland Weißmann die unverbrüchliche Treue seines Unternehmens zur Romy. Wichtig sei ihm dabei, dass die Romy den beiden Buchstaben K und G folge: “Kosteneffizient und trotzdem glamourös.”

Neues Kapitel in den Alpen

Das Zusammenspiel aus Festival und Gala bringt Stars und Kreative aus der gesamten deutschsprachigen Film- und Fernsehlandschaft zusammen. Kitzbühel, mit seiner malerischen Kulisse und erstklassigen Infrastruktur, bietet den perfekten Rahmen, um die Gala neu zu inszenieren. Landeshauptmann Anton Mattle hebt hervor: „Tirol verbindet regionale Verankerung mit internationaler Ausstrahlung und unterstreicht die emotionale Kraft der Filmwirtschaft.“

Mit der Romy-Verleihung 2025 in Kitzbühel statt wie bisher in Wien wird ein neues Kapitel für die österreichische Film- und Fernsehbranche aufgeschlagen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Filmfestival und der Gala zeigt, wie kreative Synergien genutzt werden können, um abgetretene Wege zu verlassen und Neues zu wagen.

(PA/APA/red)