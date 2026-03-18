Spiegel-Gruppe komplettiert Geschäftsführung

Die Spiegel-Gruppe hat Dr. Christian Heise zum neuen Chief Strategy and Technology Officer (CSTO) berufen. Heise wird seine Position im Sommer antreten. Der Medien- und Technologieexperte ist derzeit Präsident und Geschäftsführer der Hamburg Media School.

Verstärkung der Geschäftsführung

Mit der Berufung von Christian Heise ist die Geschäftsführungs-Runde der Spiegel-Gruppe nun komplett. Zum Leitungsgremium gehören bereits Thomas Hass (Geschäftsführung), Martina Hoyer (CFO), Jennifer Lachman (COO) und Christoph Zimmer (CPO). Gemeinsam verantworten sie die strategische und operative Steuerung der Gruppe. In seiner neuen Funktion soll Heise insbesondere die Verzahnung von Strategie und Technologie vorantreiben. Zudem wird er gemeinsam mit Martina Hoyer die Geschäftsführung der zukünftigen Spiegel TV Magazin GmbH übernehmen.

Aufgaben und Perspektiven

Heise sieht seine neue Rolle als Chance, die Transformation des Medienunternehmens weiter voranzutreiben: „Die Spiegel-Gruppe steht für unab­hängigen Qualitäts­journalismus, eine starke publi­zistische Tradition und hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Trans­formation gelingt. Jetzt geht es um den nächsten Schritt – und ich freue mich darauf, diese Arbeit gemeinsam mit der Geschäfts­führungs-Runde und dem gesamten Team aus Redaktionen, Verlag und Dokumentation weiter voran­zu­treiben und neue Impulse für die nächste Phase der digitalen Entwicklung zu setzen.“

Werdegang

Christian Heise, Jahrgang 1984, ist seit Januar 2025 Präsident und Geschäftsführer der Hamburg Media School. Zuvor war er bei Google als Head of Business Development & Partnerships (News) für Zentral- und Osteuropa tätig. Dort verantwortete er die Strategie für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Medienhäusern und war maßgeblich am Aufbau des europäischen Digital News Innovation Fund beteiligt. Weitere berufliche Stationen Heises umfassen unter anderem Tätigkeiten bei „Die Zeit“ und der dpa. Er studierte Politikwissenschaft an der Universität Potsdam und promovierte an der Leuphana Universität Lüneburg zum Thema „Open Science“. Darüber hinaus war er als Experte in verschiedenen Ausschüssen und Kommissionen aktiv, unter anderem bei Anhörungen des Bundestags zur digitalen Agenda und Open Data.

(PA/red)