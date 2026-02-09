Staffelrekord beim RTL-Dschungelcamp-Finale

Im australischen Busch fiel der Vorhang mit einem Quoten-Erfolg: Die 19. Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” verabschiedete sich gestern Abend mit einem Staffelrekord beim Gesamtpublikum. Das große Finale lockte 5,15 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Das entsprach starken 20,9 Prozent Marktanteil. In der Spitze kletterte die Reichweite sogar auf 5,75 Millionen Zuschauer. Am Ende setzte sich Gil Ofarim durch und wurde von den TV-Zuschauern zum neuen Dschungelkönig gewählt.

Top Zielgruppe

Auch in der Zielgruppe ließ RTL die Konkurrenz klar hinter sich: Mit 30,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 33,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte das Erfolgsformat den Sonntagabend. Damit war das Finale in allen drei Zielgruppen erfolgreicher als 2025. Beide Finals starteten um 20:15 Uhr. Ohne Berücksichtigung der Startzeit war es sogar das erfolgreichste Finale seit 2022.

Dschungelkrone für Gil

Musiker Gil Ofarim hat trotz aller Kontroversen um seine Person das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Der 43-Jährige erhielt am späten Abend die meisten Stimmen der Zuschauer, wie die Moderatoren der deutschen Fernsehshow, Sonja Zietlow und Jan Köppen, bekanntgaben. Damit war ihm die Dschungelkrone sicher, die sich die Sieger von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” auf den Kopf setzen dürfen. Dazu kommen 100.000 Euro Preisgeld.

(red)