Staatspreis Marketing startet die Einreichphase

Mit dem Start der Einreichphase für den Staatspreis Marketing 2026 beginnt erneut der Wettbewerb um die höchste staatliche Auszeichnung für Marketingleistungen in Österreich. Unternehmen, Organisationen und Agenturen können ihre Projekte noch bis 6. März 2026 einreichen. Der Preis wird im Zweijahresrhythmus vergeben und richtet sich an Leistungen, die messbaren wirtschaftlichen Erfolg mit strategischer Qualität verbinden.

Der Staatspreis Marketing wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus vergeben und organisatorisch von der Austrian Marketing Confederation (AMC) umgesetzt. Die Preisverleihung findet am 8. Juni 2026 in der Wiener Eventlocation Stage 3 statt.

Organisation und Verantwortung

Mit der operativen Umsetzung der Verleihung sind Willy Lehmann, Präsident der AMC, Maximilian Mondel, Vizepräsident der AMC, sowie Niko Pabst, Vizepräsident des Marketing Club Österreich, betraut. Sie verantworten gemeinsam die inhaltliche und organisatorische Ausrichtung des Staatspreises Marketing 2026.

Breites Kategorienspektrum

Zur Auswahl stehen sechs Hauptkategorien: Konsumgüter-Marketing, Investitionsgüter-Marketing, Dienstleistungs-Marketing, Marketing im Handel und E-Commerce, Not-for-Profit-Marketing sowie Internal Marketing und Employer Branding. Ergänzend können Einreichungen in den Sonderkategorien Live- und Eventmarketing, Data Driven Marketing sowie in einer eigenen Kategorie für junge Unternehmen vorgenommen werden.

Ziel ist es, Marketingleistungen auszuzeichnen, die nicht allein durch Kreativität, sondern durch klare Zieldefinition, Innovationsgrad und nachweisbaren Markterfolg überzeugen. Unternehmensgröße, Branche oder Budgethöhe sind laut Ausschreibung keine Bewertungskriterien.

Fokus auf Wirkung und Relevanz

Jurypräsident Thomas Foscht betont den betriebswirtschaftlichen Anspruch der Auszeichnung. Entscheidend sei, ob Marketingmaßnahmen einen signifikanten Beitrag zur Entwicklung von Unternehmen oder Organisationen geleistet hätten. Der Staatspreis positioniert sich damit bewusst als Leistungsnachweis für strategisch fundiertes Marketing.

Neu ist 2026 zudem die zusätzliche Würdigung der jeweils bestbewerteten Einreichung pro Bundesland. Damit soll der Anspruch unterstrichen werden, Marketingleistungen aus dem gesamten Bundesgebiet sichtbar zu machen.

Rahmenprogramm mit Branchenfokus

Begleitet wird die Verleihung vom Marketingtag 2026, der am selben Tag ebenfalls in der Stage 3 stattfindet. Unter dem Motto „Zeitenwende im Marketing“ widmet sich die Konferenz aktuellen Herausforderungen und strukturellen Veränderungen in der Marketingpraxis.

Mit dem Staatspreis Marketing 2026 setzt das Bundesministerium erneut ein Signal für die Bedeutung von Marketing als wirtschaftlich relevante Disziplin. Welche Einreichungen diesem Anspruch genügen werden, zeigt sich bei der Verleihung im Juni 2026.

Informationen: staatspreis-marketing.at

(PA/red)