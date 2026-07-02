Springer verkauft „Spektrum der Wissenschaft“

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature verkauft seine beiden Publikumsmagazine. Die deutsche Ausgabe „Spektrum der Wissenschaft“ wird künftig von der Verlagsgruppe GeraNova Bruckmann übernommen, während das US-Magazin „Scientific American“ an die LabX Media Group geht.

Nach Angaben des Unternehmens soll der Verkauf den strategischen Fokus auf Forschung, Gesundheit und Bildung stärken. Die Magazine hatten im Jahr 2025 gemeinsam rund 25 Millionen Euro zum Umsatz von Springer Nature beigetragen.

Die Transaktionen sollen noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden. Für die Prognosen des Konzerns im Jahr 2026 wird keine Veränderung erwartet. Ab 2027 rechnet das Unternehmen sogar mit einem leicht positiven Effekt auf das operative Ergebnis.

Die Entscheidung folgt laut Unternehmensleitung dem Ziel, die Entwicklung der verbleibenden Kernbereiche zu konzentrieren und die Marken in neue Eigentümerstrukturen zu überführen, die besser zu deren publizistischem Profil passen.

APA/Red.