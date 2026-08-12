Generative KI verändert die Kommunikationsarbeit

Künstliche Intelligenz hat sich in vielen Unternehmen vom Testprojekt zum festen Bestandteil der Kommunikationsarbeit entwickelt. Besonders generative KI-Anwendungen unterstützen Teams bei der Texterstellung, Recherche, Analyse und Aufbereitung von Informationen. Studien zeigen, dass immer mehr Unternehmen KI nutzen, um Prozesse effizienter zu gestalten und Kommunikationsaufgaben schneller umzusetzen.

Vom Textentwurf bis zum Kundendialog

Zu den häufigsten Einsatzbereichen gehören die Erstellung und Überarbeitung von Inhalten, die Zusammenfassung komplexer Informationen sowie die Unterstützung im Kundenservice. Auch interne Kommunikation profitiert von KI-Anwendungen, etwa bei der Aufbereitung von Dokumenten oder der Suche nach Wissen in großen Datenbeständen. Am Markt dominieren vor allem KI-Assistenten, die in bestehende Arbeitsumgebungen integriert werden. Lösungen wie ChatGPT, Microsoft Copilot oder Google Gemini werden von Unternehmen genutzt, um alltägliche Kommunikationsprozesse zu unterstützen und Mitarbeitende bei Routineaufgaben zu entlasten.

Effizienz mit Verantwortung

Trotz der wachsenden Verbreitung bleiben Fragen zu Qualität, Datenschutz und dem verantwortungsvollen Umgang mit KI zentral. Unternehmen müssen sicherstellen, dass Inhalte geprüft werden und sensible Informationen geschützt bleiben. Die Rolle von Kommunikationsprofis verändert sich dadurch: Weniger die reine Texterstellung steht im Mittelpunkt, sondern zunehmend die strategische Steuerung, Bewertung und Einordnung von Inhalten.

KI als Kommunikationswerkzeug der Zukunft

Entscheidend ist nicht mehr nur die Auswahl der passenden Technologie, sondern die sinnvolle Integration in bestehende Arbeitsabläufe. KI übernimmt zunehmend Routineaufgaben – die Verantwortung für glaubwürdige und zielgerichtete Kommunikation bleibt beim Menschen.

(red)