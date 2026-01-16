Social-Media-Verbot: Australien zieht erste Bilanz

Einen Monat nach Inkrafttreten eines Verbots sozialer Medien für unter 16-Jährige haben Plattformbetreiber in Australien nach Angaben der Internetaufsichtsbehörde rund 4,7 Millionen Konten von Jugendlichen deaktiviert. Die Behörde teilte dies am heutigen Freitag mit.

Hohe Strafen bei Verstößen

Premierminister Anthony Albanese bewertete die bisherigen Ergebnisse auf einer Pressekonferenz positiv. Das Gesetz zeige Wirkung und werde international aufmerksam verfolgt. Nach Einschätzung der Regierung könnte die Regelung als Modell für andere Staaten dienen. Das Gesetz ist am 10. Dezember in Kraft getreten. Plattformen, die gegen die Vorgaben verstoßen, drohen Geldstrafen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (rund 28,5 Millionen Euro). Betroffen sind unter anderem Instagram, Facebook und Threads (Meta), YouTube (Google), TikTok, Snapchat und X. Reddit erklärte, sich an die Vorgaben zu halten, geht jedoch juristisch gegen das Verbot vor.

Mehr Sperrungen als erwartet

Die Zahl der gesperrten Konten liegt deutlich über den Schätzungen, die vor Einführung des Gesetzes genannt worden waren. Kritiker hatten zuvor Zweifel an der praktischen Durchsetzbarkeit des Verbots geäußert. Regulierungsbehörden weltweit verfolgen die Entwicklungen in Australien aufmerksam. Frankreich, Malaysia und Indonesien haben angekündigt, ähnliche Gesetze prüfen oder einführen zu wollen. Die zuständige Kommissarin Julie Inman Grant räumte ein, dass weiterhin einige Konten von Minderjährigen aktiv seien. Vollständige Einhaltung könne nicht garantiert werden. Begleitend zum Gesetz ist eine mehrjährige Studie mit Fachleuten aus dem Bereich der psychischen Gesundheit geplant. Sie soll untersuchen, welche langfristigen Auswirkungen das Verbot sozialer Medien auf Kinder und Jugendliche hat.

(APA/red)