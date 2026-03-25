SK Hynix plant Zweitnotiz in den USA

Der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix plant, zusätzlich zu seiner Heimatbörse auch an einer US-Börse gelistet zu werden. Die sogenannte Zweitnotiz ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen und soll helfen, internationales Kapital einzuwerben.

Insidern zufolge könnte das Unternehmen durch die Ausgabe neuer Aktien bis zu 14,4 Milliarden US-Dollar erlösen. Die Mittel sollen vor allem in den Bau neuer Produktionsanlagen in Südkorea und den USA fließen. Konkrete Details zum Zeitplan oder zum Umfang der Emission sind jedoch noch offen. Für den Börsengang will Hynix einen vertraulichen Emissionsprospekt nutzen – ein in den USA übliches Verfahren, insbesondere bei Technologieunternehmen.

SK Hynix zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Speicherchips und ist besonders stark im Bereich leistungsfähiger Halbleiter für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Durch den globalen Ausbau von Rechenzentren steigt die Nachfrage stark an, weshalb viele Anbieter ihre Kapazitäten erweitern.

Analysten bewerten die geplante Zweitnotiz unterschiedlich. Einige sehen darin eine Chance, die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum US-Konkurrenten Micron Technology zu verbessern. Andere kritisieren, dass statt neuer Aktien eher bestehende Anteile genutzt werden sollten.

APA/Red.