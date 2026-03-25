SK Hynix plant Zweitnotiz in den USA
Der Halbleiterkonzern will mit neuen Aktien Milliarden für den Ausbau seiner Produktion einwerben.
25.03.2026 10:58red04
Der Halbleiterkonzern will mit neuen Aktien Milliarden für den Ausbau seiner Produktion einwerben.
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