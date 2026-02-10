Sigi Fink zieht ins Frühstücksfernsehen

Ab Mitte Februar 2026 wird Sigi Fink regelmäßig das ORF-Frühfernsehen „Guten Morgen Österreich“ moderieren. Gemeinsam mit Eva Pölzl wird er von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr auf ORF 2 und ORF ON zu sehen sein. Fink tritt die Nachfolge von Patrick Budgen an, der seit Jahresbeginn den täglichen ORF-2-Infotainment-Talk „Hinter den Schlagzeilen“ präsentiert. Sein Debüt vor der Kamera feiert Fink am Montag, dem 16. Februar; bereits am 13. Februar wird er bei Eva Pölzl im Studio zu Gast sein.

Erweiterung des Medienportfolios

Mit dem Schritt ins Fernsehen baut Fink sein bestehendes Portfolio aus. Neben der neuen TV-Rolle bleibt er Mitglied des Ö3-Wecker-Teams und übernimmt weiterhin Wettermoderationen für Radio und Fernsehen. Johannes Bruckenberger, Chefredakteur der Sendungsteams im ORF-Newsroom, hebt Finks Erfahrung hervor: „Fink beweist schon lange, dass er am Morgen den richtigen Ton trifft. Verständliche und sympathische Informationsaufbereitung ist sein Markenzeichen.“ Astrid Spielberger, Redaktionsleiterin „Aktuelle News-, Service- und Infotainment-Magazine“, ergänzt: „Mit Sigi Fink konnten wir einen Moderator gewinnen, der mit seiner erfrischenden Art das Publikum gut in den Tag begleitet und sachliche Inhalte verständlich vermitteln kann. Sein Humor und seine Vielseitigkeit sind ausgezeichnete Voraussetzungen für das vielfältigen Angebot von ‚Guten Morgen Österreich‘.“

Beruflicher Werdegang

Der Moderator selbst betont die Freude an seiner neuen Aufgabe: „Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam mit den Zuschauern in den Tag zu starten, gut gelaunt und mit Freude und einem Lachen im Gesicht.“ Finks ORF-Karriere begann im Hörfunk. Seit April 2011 ist Fink Wetter-Anchor im Ö3-Wecker und seit 2022 präsentiert er eigene Sendungsformate wie „Sigi Finks Ö3-Wecker-Wettershow“. Auf ORF 1 moderierte er über Jahre das „ZIB Magazin“-Wetter. Seit 2022 ist er auch im ORF-2-Programm zu sehen, unter anderem in „Aktuell nach eins“, „Aktuell nach fünf“ und in der „Zeit im Bild“.

