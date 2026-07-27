RTL+ wächst weiter in Österreich: Rekordwerte bei Reichweite und Nutzung

Mit starken Reichweiten behauptet sich RTL+ unter den beliebtesten TV-Streaming-Angeboten des Landes. Besonders in den jüngeren Zielgruppen zeigt sich die Stärke des Streamingdienstes: Mit einer täglichen Reichweite von 13,3 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen und 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen belegt RTL+ jeweils Platz zwei unter den TV-Streamingangeboten in Österreich.*

Das Wachstum spiegelt sich auch in der langfristigen Nutzung wider und erreicht einen neuen Bestwert: 22 Prozent* der Österreicher:innen ab 14 Jahren geben an, innerhalb der vergangenen vier Wochen Inhalte auf RTL+ genutzt zu haben.

Für Werbekunden schaffen diese Entwicklungen ein kontinuierlich wachsendes Premium-Umfeld mit hoher Sichtbarkeit, attraktiven Zielgruppen und starken Reichweiten.

„Ein Rekordhalbjahr für RTL+ mit erneutem Wachstum bei Nutzung und Reichweite im gesamten deutschsprachigen Markt ist ein deutliches Signal dafür, dass unsere Inhalte insbesondere beim österreichischen Publikum ankommen“, sagt Elisabeth Frank, Managing Director RTL AdAlliance in Österreich.

Auch im deutschsprachigen Raum setzt RTL+ seinen Wachstumskurs fort. Das VOD-Gesamtnutzungsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf 356,3 Millionen Stunden, die durchschnittliche kumulierte Total-Streaming-Nettoreichweite wuchs um 4,8 Prozent auf 10,69 Millionen Menschen.

Grundlage dieser Entwicklung sind exklusive Originals, beliebte Shows und Serien, Reality-Formate sowie Live-Sport, die auf der RTL+ Streaming-Plattform gebündelt verfügbar sind und ein immer größeres Publikum erreichen.

Ausblick auf die zweite Jahreshälfte

Mit Blick auf die kommenden Monate stehen bereits weitere reichweitenstarke Entertainment-Highlights auf dem Programm. Dazu zählen unter anderem die neue Staffel von „Die Verräter“, „Das Sommerhaus der Stars“ – heuer auch mit Teilnehmer:innen aus Wien – sowie „Gladiators – Die Show der Giganten“. Informationen zu Werbemöglichkeiten auf RTL+ sowie zu ausgewählten Programmhighlights des zweiten Halbjahres 2026 erhalten Interessierte beim Sales-Team von RTL AdAlliance in Österreich unter *protected email* .

*Quelle: Bewegtbildstudie 2026, © RTR Medien/AGTT

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