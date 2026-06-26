ScreenFleet: Jetzt auch in der Steiermark

Da sich die Ära unseres Verlagshauses nach 50 Jahren – erstaunlich, dass wir uns so lange erfolgreich auf dem Markt behaupten konnten – mit Jahresende 2026 zu Ende neigt, haben wir uns für die Zukunft etwas einfallen lassen.

Natürlich nicht ich, denn mit knapp 72 macht man keine neuen beruflichen Pläne mehr.

Aber unser treuer Geschäftsführer Dominik Unger und meine Frau Ekaterina, die noch viele Jahrzehnte berufstätig sein wollen, haben mit mir gemeinsam die Idee entwickelt, die Firma ScreenFleet ins Leben zu rufen.

Ich selbst bin für ScreenFleet – wobei ich an der Firma weder beteiligt bin noch dort eine operative Funktion habe – nur mehr als Konsulent tätig. Die Geschäftsanteile hält Ekaterina Mucha zu hundert Prozent.

ScreenFleet ist unsere Antwort auf die vermaledeiten digitalen Medien wie Meta, Alphabet Inc. und wie sie alle heißen.

Und irgendwie ist uns aufgefallen, dass die größte Zukunft im Out-of-Home-Bereich liegt: Über sieben Prozent Zuwachs hat diese Werbegattung im letzten Jahr erzielen können.

ScreenFleet setzt sohin auf digitale Stelen, die wir an besonders reichweitenstarken und attraktiven Standorten platziert haben. Derzeit bieten wir Stelen an den Standorten

Schloss Schönbrunn Kassenhalle (4.000.000 Besucher jährlich),

Haus des Meeres Kassabereich (1.100.000 Besucher jährlich),

Tierpark Herberstein Kassabereich und Souvenir Shop (220.000 Besucher jährlich)

Prater Hauptallee im Restaurant „Die Allee“ (1.200.000 Sichtkontakte pro Jahr),

Areal des alten AKH im Restaurant „Freiherz“ (750.000 Sichtkontakte pro Jahr) und

Donaukanal im Restaurant „Otto am Donaukanal“ (950.000 Sichtkontakte pro Jahr) an.

Diese Werbeform hat einen gewaltigen Vorteil: Zum einen ist sie lokal. Regional. Und damit in der Nähe der Anbieter, die dort mit zehn-Sekunden-Spots (zwölf davon bringen wir auf jeder Stele) werben.

Zum zweiten ist es ein digitales Medium und die Werbevideos können in kürzester Zeit getauscht werden. Was mittlerweile online funktioniert.

Zum dritten kann man digitale Videos auf Stelen nicht wegwischen (wie auf dem Handy bei sozialen Netzwerken) oder wegzappen (wie im TV bei Werbespots).

Die Menschen warten in der Kassenhalle von Schloss Schönbrunn und sehen die Videos. Solch ein Video läuft in drei Monaten über 20.000 Mal.

Die Preise sind – im Vergleich zu anderen Mediengattungen – extrem günstig. Trotzdem macht ScreenFleet im heurigen Jahr bereits einen fetten, sechsstelligen Gewinn.

Seit Kurzem bieten wir nun die ersten Stelen in der Steiermark an. Im Tierpark Herberstein haben wir – neben der Kassa und neben dem Zugang zur Gastronomie – zwei riesige, 2,20-Meter-hohe Stelen platziert.

Wenn Sie also im Einzugsgebiet des Stubenbergsees oder in der Umgebung in der Steiermark beheimatet sind und günstig Werbung mit großer Reichweite machen wollen (den Tierpark Herberstein besuchen 220.000 Menschen jährlich), dann zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie Dominik Unger, den ScreenFleet-Geschäftsführer unter +43 1 522 14 14 88.

Oder senden Sie uns ein Mail an *protected email* .

Alle weiteren Details über ScreenFleet entnehmen Sie unserer Webpage www.screenfleet.at.

Ekaterina Mucha, Dominik Unger und ihr Team freuen sich sehr, wenn Sie daran Interesse haben.

Bis dahin

bin ich

mit allerherzlichsten Grüßen aus unserem wohlverdienten Urlaub in Nizza

Ihr

Christian W. Mucha

PS: Sie werden sich wundern, wie günstig Werbung auf screenfleet.at im Vergleich zu anderen Werbeformen ist…

Der Obige