Schwache Konsumlaune belastet Alibaba

Der chinesische Onlinekonzern Alibaba hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt. Der Umsatz legte nur leicht um 1,7 Prozent auf rund 284,8 Milliarden Yuan zu, während der Gewinn deutlich um 66,3 Prozent auf 15,6 Milliarden Yuan zurückging.

Als Gründe gelten unter anderem umfangreiche Rabattaktionen und Investitionen in schnellere Lieferprozesse, die sich bislang nicht wie erhofft ausgezahlt haben. Gleichzeitig belastet die schwache Konsumstimmung in China das Geschäft. Faktoren wie die anhaltende Immobilienkrise und Unsicherheiten über die Einkommensentwicklung führen dazu, dass Verbraucher zurückhaltender einkaufen – selbst während wichtiger Verkaufsphasen wie dem Singles’ Day.

Zudem hat sich der Wettbewerb im chinesischen Onlinehandel verschärft. Neben JD.com konkurriert Alibaba auch stärker mit Meituan im Liefergeschäft. Im Niedrigpreissegment wächst der Druck durch PDD Holdings sowie die zu ByteDance gehörende App Douyin.

APA/Red.