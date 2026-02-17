Santander bestellt neuen Unternehmenssprecher

Mit Jänner 2026 hat Daniel Mayr die Funktion des Unternehmenssprechers bei der Santander Consumer Bank GmbH in Österreich übernommen. In dieser Rolle ist er sowohl für die interne als auch externe Kommunikation, die Medienarbeit sowie das Sponsoring der Bank verantwortlich.

Strategische Kommunikation im Fokus

Olaf Peter Poenisch, CEO von Santander Österreich, betont die Bedeutung der neuen Position: „Santander hat sich in Österreich seit 2009 zum führenden Player im Konsumfinanzierungsgeschäft entwickelt. Diese Positionierung klar zu vermitteln und unsere Geschäftstätigkeit sichtbar zu machen, erfordert eine strategisch ausgerichtete Kommunikation nach außen und nach innen. Mit Daniel Mayr haben wir dafür die ideale Besetzung aus den eigenen Reihen.“

Beruflicher Hintergrund

Der 40-jährige gebürtige Wiener ist seit 2015 bei Santander tätig. Vor seiner Ernennung war er als Assistent der Geschäftsführung sowie als stellvertretender Unternehmenssprecher aktiv. Mayr verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Medien- und Kommunikationsbereich. Er studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sowie Politikwissenschaft an der Universität Wien. Vor seinem Wechsel zur Bank arbeitete er mehrere Jahre im Journalismus und in der Kommunikationsberatung, wobei er Unternehmen aus der Finanz- und Technologiebranche betreute. Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite und möchte Mobilität sowie Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar machen. Das Produktportfolio umfasst Barkredite, Teilzahlungen, Debitkarten, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich werden Tages- und Festgeldkonten angeboten.

