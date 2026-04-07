Samsung profitiert von KI-Boom

Der Technologiekonzern Samsung Electronics erwartet für das erste Quartal einen außergewöhnlich hohen Gewinn. Mit rund 57,2 Billionen Won liegt dieser deutlich über den Prognosen und mehr als achtmal so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

Hintergrund ist vor allem die stark gestiegene Nachfrage nach Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Der Ausbau von Rechenzentren führt gleichzeitig zu Engpässen bei klassischen Speicherchips, etwa für Smartphones und Computer, was die Preise zusätzlich steigen lässt.

Auch beim Umsatz rechnet Samsung mit einem kräftigen Plus: Dieser soll um rund 68 Prozent auf etwa 133 Billionen Won zulegen.

Insgesamt zeigt sich, dass der aktuelle KI-Boom die Halbleiterbranche stark antreibt und zu deutlichen Gewinnsteigerungen bei führenden Herstellern führt.

APA/Red.