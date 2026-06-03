Russmedia übernimmt Mehrheit an Moser Holding

Die Tiroler Moser Holding, zu der unter anderem die „Tiroler Tageszeitung“ gehört, soll künftig Teil einer gemeinsamen Mediengruppe mit dem Vorarlberger Medienunternehmen Russmedia werden. Wie die beteiligten Unternehmen am heutigen Mittwoch mitteilten, haben die Eigentümer der Moser Holding beschlossen, ihre Anteile in die neue Struktur einzubringen. Russmedia wird demnach 77 Prozent der Anteile an der gemeinsamen Gruppe übernehmen. Die BTV Vier Länder Bank AG wird als strategische Partnerin mit 23 Prozent beteiligt sein. Die Umsetzung der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Familie Moser gibt Beteiligung ab

Bislang hielt die JS Moser Medienholding GmbH, die den Nachfahren des Mitgründers Joseph Stephan Moser zuzurechnen ist, 75,01 Prozent der Anteile an der Moser Holding. Die BTV Vier Länder Bank AG war bereits mit 24,99 Prozent beteiligt. Mit der neuen Eigentümerstruktur gibt die Familie Moser ihre Anteile vollständig ab. In der Aussendung wird die Entscheidung als bewusst und sorgfältig getroffen beschrieben. Ziel sei es, den Regionaljournalismus innerhalb der neuen Mediengruppe langfristig zu stärken.

Herausforderungen am Medienmarkt

Die Verantwortlichen begründeten den Schritt mit den Entwicklungen auf dem Medienmarkt. Auch wirtschaftlich erfolgreiche Regionalmedien seien zunehmend gefordert, neue Strukturen zu schaffen, um ihre Unabhängigkeit langfristig zu sichern. Als Beispiel wurden Medienunternehmen in Skandinavien genannt, die gezeigt hätten, dass tragfähige Geschäftsmodelle für regionalen Journalismus möglich seien. Die Bündelung der Kräfte soll nach Angaben der Partner zusätzliche Investitionsmöglichkeiten schaffen.

Eigenständigkeit soll erhalten bleiben

Sowohl Russmedia als auch die Moser Holding betonten, dass die regionalen Medienmarken, ihre Identität und die redaktionelle Unabhängigkeit erhalten bleiben sollen. Dies gelte insbesondere für die „Tiroler Tageszeitung“ und das Onlineportal tt.com. Vertreter der Redaktionen verwiesen darauf, dass die journalistische Arbeit weiterhin in den jeweiligen Bundesländern verankert bleibe. Auch von Unternehmensseite wurde die Bedeutung starker regionaler Medienstandorte in Tirol und Vorarlberg hervorgehoben.

Zwei traditionsreiche Medienunternehmen

Die Moser Holding mit Sitz in Innsbruck ist seit der ersten Ausgabe der „Tiroler Tageszeitung“ im Jahr 1945 in Tirol tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören neben der Tageszeitung und dem Nachrichtenportal tt.com auch Life Radio Tirol. Darüber hinaus ist die Holding über Beteiligungen an Gratiswochenzeitungen und Lifestylemagazinen österreichweit aktiv. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 1.200 Mitarbeiter. Russmedia hat seinen Hauptsitz in Schwarzach in Vorarlberg. Zum Unternehmen zählen unter anderem die „Vorarlberger Nachrichten“, das Nachrichtenportal vol.at sowie Antenne Vorarlberg. In Österreich beschäftigt Russmedia rund 500 Mitarbeiter.

(APA/red)