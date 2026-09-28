Russmedia schließt Druckerei in Innsbruck

Nach der Übernahme der Tiroler Moser Holding durch Russmedia wird die Druckproduktion der Unternehmensgruppe ab April 2027 ausschließlich in Vorarlberg abgewickelt. Der Druckstandort in der Ing.-Etzel-Straße in Innsbruck wird mit Ende März 2027 geschlossen. 63 Beschäftigte verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz, ein Sozialplan ist vorgesehen. Russmedia-Geschäftsführer Markus Raith bezeichnete die Schließung als strategische Entscheidung. Die Druckbranche verliere seit Jahren an Volumen, das aktuelle Druckaufkommen reiche nicht aus, um zwei Standorte dauerhaft wirtschaftlich zu betreiben. Daher werde die Produktion künftig in Schwarzach gebündelt. Bis zur Schließung soll der Innsbrucker Standort weiter voll produzieren.

Gespräche über Sozialplan laufen

Die Beschäftigten wurden am Freitag über die Entscheidung informiert. Gleichzeitig wurden Gespräche mit Betriebsrat und Gewerkschaft aufgenommen. Für die 63 Betroffenen sollen laut Unternehmen Voraussetzungen für eine berufliche Neuorientierung geschaffen werden. Die Tiroler GPA fordert einen umfassenden Sozialplan und eine Arbeitsstiftung. GPA-Tirol-Geschäftsführer Harald Schweighofer bezeichnete die Schließung als schwere Belastung für die Beschäftigten. Viele seien seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig, einige stünden bereits kurz vor der Pension. Die Gewerkschaft hatte die Übernahme der Moser Holding durch Russmedia bereits zuvor kritisch gesehen.

Übernahme unter Auflagen genehmigt

Die Bundeswettbewerbsbehörde hatte die Übernahme im Juli unter Auflagen genehmigt. Russmedia hält 77 Prozent der Moser Holding, die Gründerfamilie Moser ist ausgestiegen. Die übrigen 23 Prozent gehören der BTV Vier Länder Bank AG. Zur Moser Holding mit Sitz in Innsbruck gehören neben der Tiroler Tageszeitung und tt.com unter anderem auch Life Radio Tirol. Russmedia betreibt neben den Vorarlberger Nachrichten unter anderem Vorarlberg Online, Antenne Vorarlberg und Ländle TV. In Österreich beschäftigt das Unternehmen rund 500 Mitarbeiter.

(APA/red)