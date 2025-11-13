RTL Group holt Clément Schwebig als CEO zurück

Die RTL Group hat einen zentralen Wechsel an ihrer Spitze angekündigt: Clément Schwebig wird im Mai 2026 neuer Chief Executive Officer (CEO) der Sendergruppe und tritt damit die Nachfolge von Thomas Rabe an. Der Verwaltungsrat der RTL Group bestätigte die Entscheidung am Donnerstag in Luxemburg und Köln. Schwebig wird zugleich als Executive Director in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen.

Gleichzeitig hat die Bertelsmann SE & Co. KGaA eine weitere wichtige Personalentscheidungen seiner jüngeren Unternehmensgeschichte getroffen. Ab dem 1. Jänner 2027 übernimmt Thomas Coesfeld die Führung des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns mit Sitz in Gütersloh. Damit setzt Bertelsmann auf neue Führungskräfte an der gesamten Unternehmensspitze.

Rückkehr mit internationaler Erfahrung

Der 48-jährige Franzose war bereits von 2002 bis 2013 für die RTL Group tätig, bevor er zu Time Warner – später Warner Bros. Discovery – wechselte. Dort verantwortete er zuletzt als President und Managing Director Western Europe & Africa ein breites Markenportfolio, darunter Warner Bros., HBO, Discovery und Eurosport. Seine Erfahrung umfasst lineares Fernsehen, Streaming und internationale Inhalteproduktion – Bereiche, die für die künftige Entwicklung der RTL Group zentral sind.

Martin Taylor, Vorsitzender des Verwaltungsrats, bezeichnete Schwebig als „strategischen Kopf mit globalem Netzwerk“ und betonte seine Rolle beim Ausbau von Partnerschaften und dem Wachstum der Gruppe. Auch der scheidende CEO Thomas Rabe würdigte seinen Nachfolger als erfahrenen Medienmanager mit fundierter Kenntnis der globalen TV-Branche und der Unternehmensstruktur von RTL.

Führungswechsel mit Signalwirkung

Der Führungswechsel ist Teil einer umfassenden Neuordnung der Konzernleitung: Elmar Heggen wird Ende 2025 seine Position als stellvertretender CEO und Chief Operating Officer (COO) abgeben und künftig als Non-Executive Director im Verwaltungsrat tätig sein. Björn Bauer bleibt weiterhin Chief Financial Officer (CFO) der RTL Group.

Mit Schwebig und Bauer setzt das Unternehmen auf eine kompakte, international vernetzte Führungsstruktur. Schwebig soll die Transformation der Gruppe weiter vorantreiben – insbesondere in den Bereichen Streaming, digitale Plattformen und Inhalteproduktion.

Stationen einer globalen Karriere

Clément Schwebig, geboren 1977, studierte Management an der HEC Paris und Unternehmensrecht an der Universität La Sorbonne. Nach über einem Jahrzehnt bei der RTL Group übernahm er Führungsaufgaben in Asien, unter anderem als Chief Financial Officer für die Region Asia Pacific bei Turner und später als President von Warner Bros. Discovery Asia.

